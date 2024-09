La solution IBM profite à Saint-Gobain parce qu'elle élimine la saisie manuelle des commandes pour les représentants du service client, ce qui leur permet d'être proactifs, et non réactifs, avec les clients. « Ils ne passent pas leur temps à saisir des commandes tous les jours, à répondre à des appels téléphoniques et à demander des copies de factures ou de bordereaux d'expédition », explique Chase.

Un autre avantage est que l'entreprise peut désormais envoyer des bons de commande, des ASN et des factures à ses clients par EDI. Auparavant, les clients demandaient ces informations aux représentants du service client de l'entreprise ; aujourd'hui, le nombre de ces appels a considérablement diminué.

Shelby note que l'un des gains d'efficacité les plus significatifs de l'utilisation de l'EDI pour les bons de commande est une plus grande rapidité et une plus grande précision, et l'entreprise peut désormais recevoir des documents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. « Chaque année, notre principal objectif est d'amener le plus grand nombre possible de clients à utiliser l'EDI. Actuellement, nous oscillons entre 50 et 60 % », déclare Chase.

Grâce à l'accès aux experts en mappage d'IBM qu'offre la solution de chaîne d'approvisionnement d'IBM, Saint-Gobain peut réduire ses coûts d'EDI car il a besoin de moins de mappeurs et d'administrateurs. La solution permet également à l'entreprise de travailler plus facilement sur plusieurs projets simultanément.

Les analyses de la solution permettent également à Saint-Gobain de réaliser des économies. Selon Chase, l'analyse permet à l'entreprise de réduire les coûts en identifiant les processus archaïques et inefficaces. Il cite un exemple : « À l'époque, lorsque nous envoyions une facture à un client, nous renvoyions également un document de statut à notre système SAP pour l'informer que la facture avait été reçue par IBM. En éliminant ce processus, nous avons économisé pas mal d'argent sur nos coûts mensuels liés aux documents ».

Chase indique que Saint-Gobain prévoit d'étendre l'accès à la solution IBM Sterling Business Transaction Intelligence au service des comptes clients de l'entreprise. Ce service s'adresse fréquemment à son équipe eBusiness pour demander si un client a bien reçu une facture par EDI. En permettant au service comptabilité clients de se connecter à Sterling Business Transaction Intelligence, on réduira les échanges entre les services et on lui permettra d'accéder directement aux données qu'il demande.