Des systèmes hérités aux solutions EDI modernes : guide de migration

Les entreprises subissent une pression constante pour améliorer l’efficacité, la précision et répondre aux attentes toujours croissantes des clients. Pour de nombreuses entreprises, les systèmes hérités, autrefois le pilier de leurs opérations, ont aujourd’hui du mal à suivre le rythme rapide du commerce mondial. En conséquence, la migration vers une solution moderne d’échange électronique de données (EDI) est devenue non seulement nécessaire, mais aussi bénéfique pour les entreprises souhaitant rester compétitives.

Passer d’un système hérité à une solution EDI moderne est un processus complexe. Ce guide de migration propose une approche structurée pour garantir une transition fluide, en répondant aux défis et en définissant des étapes claires pour une mise en œuvre réussie de l’EDI.