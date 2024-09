Simplifiez et optimisez vos opérations avec IBM Concert tout en gardant le contrôle. Concentrez-vous sur l’amélioration continue de l’expérience client, et augmentez la productivité des développeurs et de la SRE

IBM Concert permet d’obtenir des informations de valeur grâce à l’IA générative pour mieux comprendre votre environnement applicatif et découvrir les relations, les dépendances, les lacunes et les opportunités dans votre architecture d’applications.

Optimisé par watsonx, Concert se connecte de façon fluide à votre environnement et à vos outils existants pour mapper les données et les dépendances en temps réel afin d’identifier les difficultés opérationnelles, de comprendre les causes racines, d’anticiper les problèmes et de les résoudre de manière proactive grâce à des actions recommandées et à l’automatisation.