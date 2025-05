Nutrien a pour objectif de nourrir une population mondiale qui atteindra 10 milliards d'individus d'ici 2050, en fournissant les ressources essentielles à une production alimentaire nutritive et abondante. En tant que leader mondial dans le domaine des intrants et des services agricoles, Nutrien se concentre sur la durabilité des récoltes en produisant et en distribuant chaque année 26 millions de tonnes de produits à base de potasse, d'azote et de phosphate destinés à l'industrie agricole. Grâce à un réseau mondial de sites de production, de distribution et de vente au détail, Nutrien vise l'excellence en matière de service et de durabilité.

Quinze années de croissance grâce à des fusions et à une expansion mondiale réussie ont contribué à la complexité de l'environnement informatique de Nutrien. Cette croissance rend l'intégration d'une multitude de processus et de technologies extrêmement complexe et difficile pour l'entreprise et ses partenaires commerciaux.

Cette intégration est essentielle pour mettre en œuvre des stratégies de croissance et des initiatives de service ambitieuses dans un contexte diversifié où les technologies existantes sont en constante évolution.