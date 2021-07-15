Qu’est-ce que le transfert de fichiers géré (MFT) ?

Les plateformes technologiques MFT (transfert de fichiers géré) permettent aux organisations d’échanger des données électroniques entre les systèmes et les personnes, à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, de manière fiable, en toute sécurité et dans le respect des réglementations en vigueur.
Le MFT est un moyen plus fiable et plus efficace de sécuriser le transfert de données et de fichiers, qui devance et surclasse les applications telles que le FTP (File Transfer Protocol), le HTTP (HyperText Transfer Protocol), le SFTP (Secure File Transfer Protocol) et d’autres méthodes.
Les organisations délaissent le FTP et s’appuient de plus en plus sur le MFT pour répondre à leurs besoins et objectifs métier. Le FTP présente certains risques, notamment des lacunes en matière de sécurité des données, un manque de visibilité en cas de problème, une lente reprise manuelle en cas de défaillance et des SLA coûteux dus à des performances insuffisantes.
L’activité quotidienne des entreprises dépend de l’échange de données de fichiers électroniques. Sans logiciel MFT, les données non structurées (tout, des rapports, contrats et données de projet, aux informations sur les clients et les employés) sont sujettes à la manipulation et à la perte. Le déplacement efficace des fichiers entre les systèmes internes et les partenaires externes, en toute sécurité et avec une piste d’audit, est critique pour la réussite des organisations.
Plusieurs facteurs poussent les entreprises à passer au MFT :
Chiffre les transferts internes et externes, en transit ou au repos. Les transferts de fichiers sécurisés dotés de fonctionnalités avancées telles que les interruptions de session et l’inspection des protocoles maximisent la protection des données sensibles à plusieurs niveaux.
Permet un transfert de données rapide et flexible sur une gamme d’activités de transfert de fichiers et prend en charge plusieurs types de fichiers, notamment multimédias, PDF, e-mails, XML, EDI et plus encore.
Fournit une vue à 360 degrés sur les transferts en temps quasi réel. Les entreprises peuvent voir les utilisateurs qui transfèrent les fichiers, ce qu’ils partagent et le volume qui traverse le système. Les problèmes potentiels tels que les retards et les échecs de transfert sont visibles avant qu’ils n'aient un impact sur les processus métier en aval ou qu’ils ne se traduisent par un manquement aux SLA.
Offre un chiffrement renforcé pour aider les entreprises à éviter les non-conformités, qui peuvent entraîner de lourdes amendes. Prend en charge des pistes d’audit complètes pour valider la conformité réglementaire.
Partagez des informations stratégiques au sein de votre entreprise et de votre réseau de partenaires et suivez-en les déplacements en toute sécurité.
Utilisez une solution intégrée sur le cloud qui rassemble le B2B, la prise en charge des applications et le MFT dans une plateforme orientée services.
Transférez vos données plus rapidement et en toute sécurité grâce à la technologie FASP brevetée d’IBM Aspera.
Rationalisez la collaboration au sein de votre chaîne d’approvisionnement en numérisant et en automatisant les transactions B2B grâce à IBM Sterling B2B Integration SaaS, une plateforme basée sur le cloud qui aide les entreprises à connecter et échanger efficacement des données avec leurs clients, fournisseurs et distributeurs.