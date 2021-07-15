Qu’est-ce que le transfert de fichiers géré (MFT) ?

Qu’est-ce que le transfert de fichiers géré (MFT) ?

Les plateformes technologiques MFT (transfert de fichiers géré) permettent aux organisations d’échanger des données électroniques entre les systèmes et les personnes, à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, de manière fiable, en toute sécurité et dans le respect des réglementations en vigueur.

Le MFT est un moyen plus fiable et plus efficace de sécuriser le transfert de données et de fichiers, qui devance et surclasse les applications telles que le FTP (File Transfer Protocol), le HTTP (HyperText Transfer Protocol), le SFTP (Secure File Transfer Protocol) et d’autres méthodes. 

Les organisations délaissent le FTP et s’appuient de plus en plus sur le MFT pour répondre à leurs besoins et objectifs métier. Le FTP présente certains risques, notamment des lacunes en matière de sécurité des données, un manque de visibilité en cas de problème, une lente reprise manuelle en cas de défaillance et des SLA coûteux dus à des performances insuffisantes.
Avantages du transfert de fichiers géré

L’activité quotidienne des entreprises dépend de l’échange de données de fichiers électroniques. Sans logiciel MFT, les données non structurées (tout, des rapports, contrats et données de projet, aux informations sur les clients et les employés) sont sujettes à la manipulation et à la perte. Le déplacement efficace des fichiers entre les systèmes internes et les partenaires externes, en toute sécurité et avec une piste d’audit, est critique pour la réussite des organisations.

Plusieurs facteurs poussent les entreprises à passer au MFT :

  • Sécurité des données : Les violations de données très médiatisées et les échecs de transfert peuvent avoir un impact considérable sur les résultats et la réputation d’une entreprise. Le MFT offre une stratégie de sécurité préventive offrant surveillance en temps réel et politiques de sécurité de validation, ainsi que des contrôles permettant de protéger les données en transit ou au repos.

  • Croissance des données : Les données sont omniprésentes et les entreprises sont confrontées à des fichiers plus volumineux et plus variés que par le passé. Le nombre d’utilisateurs partageant des fichiers a augmenté, tout comme la quantité de terminaux et d’appareils. Et comme les fichiers sont de plus en plus volumineux, le temps nécessaire pour les déplacer sur des distances internationales s’allonge. Le MFT permet une gouvernance fiable et automatisée des déplacements de fichiers à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise et peut accélérer les transferts de big data à travers le monde.

  • Conformité réglementaire : Les exigences législatives et industrielles sont généralement associées à des normes de sécurité très strictes : Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS), Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA), Basel II, Sarbanes-Oxley Act (SOX) et d’autres encore. L’utilisation d’un système MFT correctement configuré pour chiffrer, transmettre, surveiller et stocker les données sensibles permet aux organisations de respecter leurs obligations en matière de sécurité.

  • Les mégatendances technologiques : Le transfert de fichiers est devenu plus complexe avec l’adoption de technologies transformationnelles. La croissance du big data, des applications cloud, de l’intelligence artificielle, de l’analyse des données et de l’Internet des objets (IoT) augmente la pression sur la vitesse et le volume des transferts de fichiers. Le MFT offre des capacités avancées et prend en charge de multiples plateformes, appareils mobiles, applications et autres infrastructures informatiques existantes.

  • Visibilité : Les entreprises doivent anticiper les facteurs de risque pour limiter les dommages. La visibilité opérationnelle sur les déplacements de fichiers permet une résolution proactive des problèmes, comme les échecs de transfert et l’amélioration du respect des engagements en matière de SLA.
 
Découvrez pourquoi les responsables informatiques préfèrent le MFT au FTP
Principales caractéristiques d’un transfert de fichiers géré efficace
Sécurité

Chiffre les transferts internes et externes, en transit ou au repos. Les transferts de fichiers sécurisés dotés de fonctionnalités avancées telles que les interruptions de session et l’inspection des protocoles maximisent la protection des données sensibles à plusieurs niveaux.
Transfert de fichiers simplifié

Permet un transfert de données rapide et flexible sur une gamme d’activités de transfert de fichiers et prend en charge plusieurs types de fichiers, notamment multimédias, PDF, e-mails, XML, EDI et plus encore.
Visibilité totale

Fournit une vue à 360 degrés sur les transferts en temps quasi réel. Les entreprises peuvent voir les utilisateurs qui transfèrent les fichiers, ce qu’ils partagent et le volume qui traverse le système. Les problèmes potentiels tels que les retards et les échecs de transfert sont visibles avant qu’ils n'aient un impact sur les processus métier en aval ou qu’ils ne se traduisent par un manquement aux SLA

Normes de conformité

Offre un chiffrement renforcé pour aider les entreprises à éviter les non-conformités, qui peuvent entraîner de lourdes amendes. Prend en charge des pistes d’audit complètes pour valider la conformité réglementaire.
Passez à l’étape suivante

