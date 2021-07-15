Qu’est-ce que le transfert de fichiers géré (MFT) ?

Le MFT est un moyen plus fiable et plus efficace de sécuriser le transfert de données et de fichiers, qui devance et surclasse les applications telles que le FTP (File Transfer Protocol), le HTTP (HyperText Transfer Protocol), le SFTP (Secure File Transfer Protocol) et d’autres méthodes.

Les organisations délaissent le FTP et s’appuient de plus en plus sur le MFT pour répondre à leurs besoins et objectifs métier. Le FTP présente certains risques, notamment des lacunes en matière de sécurité des données, un manque de visibilité en cas de problème, une lente reprise manuelle en cas de défaillance et des SLA coûteux dus à des performances insuffisantes.