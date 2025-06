Le transfert de fichiers fait partie intégrante de la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients et leurs partenaires. Le marché passe des protocoles traditionnels, tels que le FTP, l'HTTP et le SFTP, à des solutions modernes et gouvernées telles que le transfert de fichiers gérés IBM, qui améliorent la fiabilité, la sécurité et la rapidité des transferts.