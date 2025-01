Secure File Transfer est cruciale dans les interactions commerciales. En permettant à vos partenaires d'échanger des fichiers en toute sécurité à l'aide d'un simple navigateur grâce à IBM® webMethods MFT, vous pouvez instaurer un climat de confiance et devenir leur partenaire privilégié. Le chiffrement intégré et l'accélération des fichiers permettent de transférer sur de longues distances des fichiers de toute taille, ce qui facilite la collaboration et renforce votre position de partenaire fiable.

Déclenchez des actions basées sur des événements avec les déclencheurs IBM webMethods MFT et invoquez également des services et des API en tant qu'actions de post-traitement. Ces capacités vous permettent de créer des réponses sophistiquées afin que les délais ne soient pas dépassés.

Prise en charge de tous les protocoles de transfert de fichiers courants et nouveaux niveaux de sécurité pour les transferts de fichiers, tels que le chiffrement au niveau du protocole et la prise en charge de l'analyse antivirus.

Échangez des fichiers à travers une gamme de protocoles et d'options de déploiement afin de garantir des échanges de données sécurisés et conformes. IBM webMethods MFT permet :