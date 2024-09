Plateforme de transfert de fichiers consolidée de niveau entreprise Une solution unique pour répondre à tous vos besoins en matière de transfert de fichiers. Une passerelle robuste, des transferts point à point fiables et une protection renforcée de la sécurité en périphérie, le tout sous surveillance, pour une visibilité et une gouvernance totales de l’ensemble de votre environnement MFT.

Fonctionnalités de sécurité avancées Protégez votre réseau de confiance contre les intrus grâce à un proxy DMZ empêchant la communication directe entre les sessions externes et internes. Prend en charge les bonnes pratiques en matière de pare-feu, comprend un chiffrement robuste et offre des options d’authentification flexibles pour garantir la conformité avec les normes de sécurité.

Visibilité et gouvernance de bout en bout La gestion des configurations et la surveillance centralisées offrent une visibilité sur les transferts de fichiers et les processus B2B sur une infrastructure compatible au sein du réseau. Alignez les vues de serveur sur la logique opérationnelle. Définissez les rôles utilisateur, les fonctionnalités de sécurité et les métadonnées à l’aide d’une interface utilisateur simplifiée.

Transfert de fichiers évolutif Que vous soyez confronté à des volumes de fichiers croissants, à des fichiers de plus en plus volumineux ou à une augmentation du nombre de partenaires commerciaux, déplacez vos fichiers en toute confiance grâce à une architecture basée sur les événements vous permettant de gérer des volumes importants et des architectures de fichiers volumineux sans limites définies par le produit.

Architecture haute disponibilité Conçue pour la haute disponibilité, l’architecture « always-on » prend en charge les opérations 7 jours sur 7 : vos SLA sont respectés de manière plus cohérente, réduisant davantage le coût de vos activités tout en améliorant la satisfaction des clients.