Le transfert géré de fichiers géré est une plateforme technologique qui permet aux organisations d'échanger des données électroniques entre les systèmes et les personnes de manière fiable et sécurisée afin de répondre aux besoins de conformité. Ces mouvements de données peuvent être internes et externes à une entreprise et inclure différents types de données, notamment des données sensibles, des protégées par la conformité ou de gros volumes de données. Il peut être proposé sous la forme d'un logiciel ou d'un service et peut inclure un volet unique pour la visibilité et la gouvernance.

MFT est un moyen plus fiable et plus efficace pour le transfert sécurisé de données et de fichiers, surclassant et dépassant les applications telles que le protocole de transfert de fichiers (FTP), le protocole de transfert hypertexte (HTTP), le protocole de transfert de fichiers sécurisé (SFTP) et d'autres méthodes.

Les organisations s'appuient de plus en plus sur le MFT pour répondre à leurs besoins et à leurs objectifs métier, ce que ne peut faire FTP. FTP présente de nombreux défis (PDF, 6.1 Mo) tels que les lacunes en matière de sécurité des données, le manque de visibilité lorsqu'un problème survient, la récupération manuelle rapide en cas de défaillance et les frais coûteux liés aux accords sur les niveaux de service en raison de mauvaises performances.