Qu'est-ce que l'interopérabilité dans le secteur de la santé ?

L’accès aux données de santé et leur partage sécurisés ont toujours présenté des difficultés. La nature sensible des données de santé crée un paradoxe : leur partage est difficile en raison des exigences élevées en matière de confidentialité et de sécurité. Toutefois, l'impossibilité d'y accéder en cas de besoin peut entraîner des préjudices considérables. Un manque d'interopérabilité peut conduire à une compréhension incomplète des besoins de santé d'un individu ou d'une population, ce qui peut entraîner des résultats moins favorables et des coûts plus élevés.

Avec le vieillissement des populations mondiales et l'allongement de l'espérance de vie, l'interopérabilité et le partage de données vont devenir de plus en plus cruciaux pour assurer des soins de santé efficaces. Aux États-Unis, l'Agency for Healthcare Research and Quality a estimé que deux Américains sur trois de plus de 65 ans présentent au moins deux affections chroniques comportementales ou physiques. Le traitement des personnes souffrant de multiples maladies chroniques représente actuellement environ 66 % des coûts de santé aux États-Unis (lien externe à ibm.com).

Dans sa feuille de route nationale (lien externe à ibm.com), le Bureau du Coordonnateur national des technologies de l'information sanitaire (ONC) souligne que l'utilisation des dossiers médicaux électroniques (DME) a connu une augmentation spectaculaire aux États-Unis. De nombreux hôpitaux ont désormais un accès régulier aux dossiers médicaux et aux données des patients provenant de prestataires externes, mais moins de la moitié d'entre eux intègrent les données qu'ils reçoivent dans les dossiers individuels des patients. Malgré l'amélioration de l'accès aux données cliniques essentielles, il reste encore beaucoup à faire pour rassembler les parties prenantes et construire un écosystème de données intégré.

En plus d'aider les médecins et autres professionnels de la santé à avoir une vue d'ensemble plus complète de leurs patients, l'interopérabilité des données de santé aide les organisations de tout le secteur de la santé. L'intégration accrue des systèmes d'information de santé permettrait aux régimes de santé de mieux comprendre leurs taux d'utilisation et la demande de services. Les prestataires de services publics pourraient consulter les données démographiques pour repérer les tendances et répondre aux besoins de leurs citoyens. Par ailleurs, les organisations des sciences de la vie pourraient tirer parti de jeux de données robustes pour mener des recherches plus rapides et plus éclairées.

Grâce à une meilleure interopérabilité, les organisations pourraient cesser de considérer les individus comme un patient un jour, un membre d'un régime de santé le lendemain et un consommateur d'applications de santé le suivant. Au lieu de cela, les décideurs de l'industrie pourraient se concentrer sur la manière dont les personnes accèdent et utilisent l'information médicale, indépendamment de sa provenance, pour développer de meilleurs modèles de soins, renforcer la sécurité des patients et améliorer l'expérience des personnes qu'ils accompagnent.