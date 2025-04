Qu’est-ce que l’expérience utilisateur (UX) ?

L’expérience utilisateur, souvent abrégée en UX, fait référence à l’expérience globale d’un client ou d’un utilisateur lorsqu’il interagit avec un produit, un système ou un service. L’expérience utilisateur prend en compte tous les sentiments de l’utilisateur par rapport au produit ou au service, y compris la facilité d’utilisation, l’accessibilité, la conception visuelle, les fonctions de l’interface utilisateur et l’impact émotionnel de l’utilisation du produit, pour ensuite établir une évaluation.

Il s’agit d’un domaine pluridisciplinaire qui concerne de nombreuses parties prenantes, s’appuyant sur des principes de conception, de psychologie, d’ingénierie et de gestion pour créer des expériences à la fois intuitives et agréables pour l’utilisateur grâce à la recherche utilisateur et à la compréhension de ses besoins. Don norman a été le premier à introduire l’approche de conception centrée sur l’utilisateur alors qu’il travaillait pour Apple en tant qu’Apple Fellow.1 Connu comme le « père de l’expérience utilisateur », il en a inventé le terme et la définition en 1993. Il a par la suite cofondé le Nielsen Norman Group, une société d’étude et de conseil en UX.

L’UX vise à répondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs en veillant à ce que le produit ou le service soit facile à utiliser, réactif et efficace. Cela implique de comprendre les préférences de l’utilisateur et les comportements des clients. Ces retours d’expérience peuvent être recueillis par le biais d’entretiens avec les utilisateurs, d’enquêtes et de tests d’utilisabilité du site Web ou de l’application de l’entreprise. L’objectif des professionnels de l’UX est d’identifier les points problématiques qui pourraient entraver l’expérience utilisateur et de les résoudre avec des choix de conception réfléchis pour mettre au point de meilleurs produits. Le design UX est itératif, ce qui signifie qu’il évolue au fil du temps grâce à des tests, des retours d’expérience et des améliorations continues.

Le processus comporte plusieurs étapes clés, notamment la recherche, l’architecture de l’information, le wireframing, le prototypage et les tests utilisateurs. Un design UX efficace ne se concentre pas seulement sur l’esthétique. Il prend également en compte le flux fonctionnel des interactions et la satisfaction émotionnelle de l’utilisateur par le biais de principes de conception fondamentaux. Une expérience utilisateur bien conçue peut considérablement améliorer la satisfaction des utilisateurs, la fidélisation et même les résultats commerciaux, en favorisant la confiance et l’engagement.