Un indicateur CSAT peut être utilisé à la fois à court terme et à long terme pour évaluer la satisfaction des clients, mais il se concentre principalement sur la satisfaction liée à un produit ou service spécifique.

À l’ère des réseaux sociaux et des avis publics, les retours sur le service client sont devenus de plus en plus transparents. Un détracteur peut avoir un effet dévastateur sur le taux de rétention client, mais c'est aussi une chance pour l'entreprise d’améliorer ses processus et de se développer. Le CSAT se mesure en demandant aux clients : « Êtes-vous satisfait de votre expérience ? », et en leur proposant une échelle de 1 à 3, 1 à 5, 1 à 10 ou encore une notation en pourcentage, où 100 % représente une satisfaction totale et 0 % une insatisfaction complète. Le choix de l’échelle dépend de l’organisation et de la manière dont elle souhaite évaluer l’expérience client globale.