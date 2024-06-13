Qu’est-ce que l’engagement client ?

Ces dernières années, les attentes des clients ont augmenté, les incitant à changer plus rapidement de fidélité à la marque. Un étude IBM sur la vente au détail réalisée en 2024 a révélé que 77 % des consommateurs, tous groupes de revenus confondus, déclarent faire des compromis lorsque les prix sont trop élevés. Ainsi, pour satisfaire les clients, les entreprises doivent souvent prioriser leurs efforts d’engagement client tout au long de leur cycle de vie.

Selon Salesforce, 80 % des clients valorisent autant l'expérience qu'une entreprise fournit que les produits et services qu'ils vendent.1 Les entreprises ont besoin de se connecter avec les clients tout au long de leur parcours omnicanal, des interactions en magasin aux réseaux sociaux, e-mail, forums et centres de contact. Offrir un service client omnicanal est le meilleur moyen d’assurer l’engagement client tout au long du parcours client.

Certains clients souhaitent de plus en plus établir un lien émotionnel plus profond avec les entreprises auprès desquelles ils achètent des produits et services. D’autres clients veulent simplement que les articles qu’ils achètent fonctionnent sans aucun problème.

Un engagement client efficace aide les entreprises à recruter de nouveaux clients et à fidéliser leurs clients existants.