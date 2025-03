Qu’est-ce que la rétention client ?

Il convient d’élaborer des campagnes marketing distinctes pour les clients réguliers, qui ont acheté récemment, et les clients absents. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des outils comme le marketing par e-mail personnalisé et automatisé, afin d’annoncer vos promotions spéciales et nouveautés, et de positionner votre marque dans l’esprit des clients. En outre, vous pouvez proposer des avantages aux clients qui vous suivent sur les réseaux sociaux pour découvrir vos offres et nouveautés. Vous pouvez également mettre en place un calendrier de communication pour consigner les interactions et les ventes additionnelles (par exemple, les ventes incitatives et croisées), mais aussi pour planifier vos promotions et annonces spéciales.