Qu’est-ce que le service client ?

Également appelé assistance client, le service client permet aux entreprises de s’assurer que les clients sont satisfaits de leurs achats. Plus important encore, il garantit que les entreprises sont prêtes à faire face aux problèmes qu’elles rencontrent inévitablement dans leur relation avec les clients.

Les défauts de produits, bien que regrettables, sont une réalité, quel que soit le fournisseur. Certains clients sont mécontents de leurs produits pour telle ou telle raison. D’autres se disent insatisfaits du rapport qualité-prix. L’avis des clients, qu’il soit positif ou négatif, fait partie intégrante de leur parcours. Il incombe au service client de gérer toutes ces situations pour préserver la réputation de la marque.

Un service client d’exception allie promptitude à répondre aux besoins des clients, résolution créative des problèmes et désir de satisfaire le client.

La qualité du service client a un impact démontrable sur la réussite de l’entreprise. Un service client efficace contribue à améliorer la rétention et la satisfaction client pour augmenter la valeur de son cycle de vie. De fait, 88 % des personnes interrogées dans le cadre d’une enquête Salesforce1 estiment que la qualité du service client est tout aussi importante que celle des produits ou services achetés.

Réduire le taux d’attrition permet d’améliorer le service client, ainsi que le résultat financier de l’entreprise. Un client satisfait est un client fidèle, plus susceptible de recommander les produits par le bouche-à-oreille. Fidéliser les clients ne se résume pas à leur fournir des produits ou services de qualité. Cet objectif peut également être atteint en faisant preuve d’une écoute active et en prenant les mesures nécessaires pour bien traiter les réclamations.