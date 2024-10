L’avenir de l’expérience client (CX) est placé sous le signe plus : plus de données, plus de technologies, plus surprenantes et plus agréables. La pression va s’accroître pour fidéliser cette clientèle, que les interactions s’effectuent en ligne ou en magasin. Les attentes et les habitudes des clients évoluant, l’expérience client proposée par les entreprises doit faire de même.

De nombreuses études montrent que la fidélité des clients est en baisse, car ces derniers attendent davantage de leurs fournisseurs de biens et de services, et expriment leur insatisfaction en changeant de marque. Identifier les points de friction potentiels et les résoudre avant qu'ils ne surviennent est le meilleur moyen d'empêcher les clients de se tourner vers un autre fournisseur.

L’une des principales raisons qui poussent de plus en plus d’organisations à adopter la transformation numérique : révolutionner la façon dont elles servent le client. L’avenir de l’expérience client est étroitement lié au service client. Il s’agit de s’adapter à l’évolution des besoins des clients et de garantir que les organisations leur offrent un niveau de satisfaction élevé.