Une expérience client réussie repose sur une stratégie bien pensée et des actions spécifiques pour atteindre le succès. Voici sept éléments essentiels que chaque organisation devrait inclure dans sa stratégie CX :

1. Investir dans les bonnes technologies

L'automatisation et les chatbots sont deux technologies qui révolutionnent l'expérience utilisateur, en particulier avec l'essor croissant de l'intelligence artificielle (IA), qui rend ces outils de plus en plus sophistiqués. Alors que de plus en plus de clients cherchent à résoudre leurs problèmes en ligne ou via des solutions en libre-service, les entreprises qui n'exploitent pas ces technologies avancées risquent d'échouer en matière d'expérience client. Dans une étude récente, le Guide du PDG sur l'IA générative pour le service client d'IBV, les PDG ont désigné le service client comme la priorité numéro un pour l'intégration des investissements en IA générative.

2. S'attaquer aux points de friction

Répondre aux besoins des clients est un élément clé de l’expérience client et reste le meilleur moyen d’éviter de les perdre. Même si tous les clients insatisfaits d’un produit n’expriment pas leurs mauvaises expériences, ceux qui le font s’attendent à ce que l’organisation s’en occupe et les résolve rapidement. Lorsque les équipes du support client prêtent attention aux problèmes soulevés par les clients fidèles, elles sont plus susceptibles de les conserver et d’en faire de fervents défenseurs de la marque.

3. Créer des personas

Chaque client est différent. Une façon pour les organisations de mieux personnaliser leur communication consiste à former des groupes de clients partageant les mêmes idées afin de mieux définir les messages et d’adapter le ciblage. Citons comme exemple de persona les clients sensibles aux prix et susceptibles de changer de marque en cas d’augmentation, ou ceux qui adoptent les dernières technologies dès leur sortie.

L’un des moyens de créer des personas consiste à suivre les interactions clients telles que les achats, le moment de l’achat et les types d’achats dans une base de données de gestion de la relation client (CRM). Les CRM aident les organisations à mieux comprendre leurs clients et à trouver des moyens de leur proposer plus de valeur. Un CRM complet et à jour peut permettre aux organisations de déterminer si un client particulier est prêt à acheter ou si un très bon client risque de changer de marque.

4. Tout mesurer

L’établissement et le suivi d’indicateurs de performance clés (KPI) font partie intégrante de la gestion de l’expérience utilisateur. Les organisations disposent de plusieurs moyens très efficaces de solliciter et d’analyser les commentaires des clients. Il est essentiel de collecter divers indicateurs liés à l’expérience client pour comprendre l’expérience utilisateur et suivre les progrès réalisés par rapport aux principaux objectifs organisationnels. Voici quelques-uns des indicateurs les plus importants à suivre :

Net Promoter Score (NPS) : ce point de données client identifie la probabilité qu’un client recommande les produits d’une entreprise à ses amis et à sa famille. C’est une bonne représentation de la satisfaction des clients, dans la mesure où ils s’apprêtent à vanter le produit auprès leur entourage.

: ce point de données client identifie la probabilité qu’un client recommande les produits d’une entreprise à ses amis et à sa famille. C’est une bonne représentation de la satisfaction des clients, dans la mesure où ils s’apprêtent à vanter le produit auprès leur entourage. Score de satisfaction client (CSAT) : ce score se concentre sur le degré de satisfaction des clients vis-à-vis des produits d'une entreprise. Il est souvent exprimé en pourcentage (de 0 à 100) et permet aux organisations de suivre l'évolution de leur performance et de leur relation avec les clients au fil du temps.

: ce score se concentre sur le degré de satisfaction des clients vis-à-vis des produits d'une entreprise. Il est souvent exprimé en pourcentage (de 0 à 100) et permet aux organisations de suivre l'évolution de leur performance et de leur relation avec les clients au fil du temps. Score d’effort client : Cet indicateur mesure les efforts à réaliser pour qu’un client interagisse avec une entreprise. Il s’agit en fait d’un indicateur de support client, qui identifie la capacité de ce service à aider les clients à résoudre les problèmes et à tirer le meilleur parti de leurs produits. Parmi les problèmes susceptibles d’affecter le score d’effort client, citons les temps de réponse trop longs aux questions des clients, la difficulté à obtenir une assistance technique ou les longues ruptures de stock qui obligent les clients à vérifier régulièrement si le produit souhaité est disponible.

5. Donner la priorité à l’expérience des employés

Offrir une excellente expérience client exige l'implication et le dévouement de plusieurs parties prenantes. Mettre l'accent sur l'expérience des employés, en veillant à ce qu'ils soient satisfaits, bien formés et rémunérés de manière équitable, est un élément crucial de toute stratégie d'expérience client. Des employés bien traités et bien formés seront plus enclins à fournir une assistance client exemplaire et à faire tout leur possible pour répondre aux besoins des clients.

6. Adopter une relation client omnicanal

Étant donné la variété de canaux dont disposent les entreprises pour atteindre les clients et établir des relations plus solides, l’adoption de cette approche de service client omnicanal doit être envisagée. Par exemple, les consommateurs passent de plus en plus de temps sur les expériences numériques,comme les réseaux sociaux et les applications mobiles. Les entreprises peuvent ainsi mieux connaître leurs préférences et répondre directement aux questions ou réclamations. Certaines d’entre elles créent également des bases de connaissances dans lesquelles les clients peuvent rechercher des réponses et résoudre leurs problèmes sans avoir à interagir directement avec un employé.

7. Investir dans la réussite client

Les organisations les plus performantes savent que la période suivant l’achat peut être tout aussi importante pour l’expérience globale du client que les phases de découverte et d’évaluation. Les clients qui regrettent leurs achats ou qui ont des problèmes non résolus sont moins susceptibles de devenir des clients réguliers. Ils sont également moins susceptibles de recommander ou de promouvoir ces produits et ces entreprises sur leurs réseaux. C’est pourquoi les entreprises investissent de plus en plus dans des équipes de réussite client qui travaillent directement avec les clients après l’achat pour s’assurer qu’ils maximisent la valeur de leurs achats.