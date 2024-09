Qu’est-ce que l’expérience en ligne ?

Le parcours d’un client peut commencer et se terminer numériquement, c’est pourquoi il est plus urgent que jamais de créer une expérience client numérique cohérente et contextuelle qui répond aux besoins des clients. Et les résultats d’une expérience client (CX) améliorée sont tangibles : comme l’a constaté le cabinet de conseil McKinsey, les clients satisfaits ont tendance à dépenser plus et à rester fidèles plus longtemps à une organisation. Il a également été constaté une corrélation, dans tous les secteurs, entre la satisfaction des clients, la réduction des coûts et l’augmentation de la productivité des employés.1

Avec un nombre toujours croissant de points de contact numériques, la gestion de l’expérience en ligne est devenue une tâche complexe, mais elle a la capacité de créer de l’engagement chez de nouveaux utilisateurs, de différencier les organisations de la concurrence et de fidéliser les clients. Une bonne expérience en ligne est généralement intuitive, centrée sur le client ; elle réduit ou élimine par ailleurs les temps d’arrêt. Grâce aux fonctionnalités avancées de l’intelligence artificielle (IA) conversationnelle et des chatbots, il est également possible de réduire les coûts et de créer des expériences en ligne personnalisées, évolutives et automatisées en langage naturel.

Quel que soit le canal, une interaction numérique de qualité favorise les bonnes relations avec les clients et améliore la fidélisation. A l’inverse, une expérience en ligne médiocre ou de mauvaises fonctionnalités peuvent avoir un impact négatif sur la réputation et la rentabilité d’une organisation. C’est particulièrement vrai dans un monde axé sur le numérique, où les clients sont susceptibles de se tourner vers un concurrent ou de chercher ailleurs si leur expérience avec un point de contact numérique les laisse insatisfaits.

Plutôt que d’être confinées, les expériences en ligne doivent être une partie intentionnelle et holistique de la stratégie globale d’une organisation. Il est important de considérer l’expérience en ligne comme un cas particulier de l’expérience client globale et de l’expérience utilisateur (UX). Comprendre l’expérience en ligne permet aux organisations d’être plus proactives lorsqu’il s’agit de mettre en place des processus rationalisés qui permettent de créer plus d’engagement chez les clients potentiels, de satisfaire les utilisateurs actuels et d’améliorer l’expérience des employés. Avec une stratégie d’expérience en ligne réfléchie et bien conçue, les organisations et les fournisseurs de services peuvent offrir une expérience sans accrocs qui informe et ravit les utilisateurs.