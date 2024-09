Bien que les simulations et les jumeaux numériques utilisent tous deux des modèles numériques pour reproduire les différents processus d’un système, un jumeau numérique est en fait un environnement virtuel, ce qui le rend considérablement plus riche à étudier. La différence entre le jumeau numérique et la simulation est en grande partie une question d’échelle : Alors qu’une simulation étudie généralement un processus particulier, un jumeau numérique peut lui-même exécuter toutes sortes de simulations afin d’étudier plusieurs processus.

Les différences ne s’arrêtent pas là. Par exemple, les simulations ne bénéficient généralement pas de données en temps réel. Mais les jumeaux numériques sont conçus autour d’un flux d’informations bidirectionnel qui se produit d’abord lorsque les capteurs de l’objet fournissent des données pertinentes au processeur du système, puis se reproduit lorsque les informations créées par le processeur sont partagées avec l’objet source original.

En disposant de données de meilleure qualité et constamment mises à jour, relatives à un large éventail de domaines, combinées à la puissance de calcul supplémentaire qui accompagne un environnement virtuel, les jumeaux numériques sont en mesure d’étudier davantage de questions à partir de points de vue bien plus nombreux que ne le permettent les simulations standard — avec un potentiel d’amélioration des produits et des processus bien supérieur.