Les organisations doivent exploiter tous les outils à leur disposition pour fournir un excellent service client. Avec la généralisation de nouvelles technologies comme l’IA, elles doivent chercher à les utiliser pour chaque unité commerciale et chaque équipe de support.

IBM aide les entreprises à appliquer l'IA fiable dans cet espace depuis plus d'une décennie, et l'IA générative pourrait transformer de manière encore plus significative le service client et le service sur le terrain, grâce à sa capacité à comprendre les demandes complexes et à générer des réponses plus humaines et conversationnelles.

IBM offre des capacités de conseil de bout en bout dans la conception et le service d’expérience, la transformation des données et de l’IA. Grâce à watsonx, la plateforme d’IA et de données prête à l’emploi d’IBM, et à watsonx Assistant, la solution d’IA conversationnelle d’IBM leader sur le marché, nous sommes votre partenaire tout au long du processus de création de valeur de l’IA afin d’améliorer l’IA conversationnelle et l’expérience des agents, et d’optimiser les opérations des centres d’appels et l’analyse des données.