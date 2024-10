Les consommateurs d’aujourd’hui sont plus exigeants et disposent d’un éventail de choix plus large que jamais. Pour satisfaire vos clients et faire face à la concurrence, vous devez personnaliser chaque point de contact sur l’ensemble de l’expérience utilisateur. Une véritable personnalisation à grande échelle implique tous les aspects de votre entreprise, du marketing et de la messagerie à la chaîne d’approvisionnement, aux ventes et au service.

IBM place l’expérience client au centre de votre métier. Nos compétences approfondies en matière de cartographie et de conception de parcours client, d’implémentation de plateformes et de conseil en matière de données et d’IA peuvent vous aider à exploiter les meilleures technologies pour favoriser la transformation de l’expérience client.