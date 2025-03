Qu’est-ce que le marketing conversationnel ?

De la génération de leads à une meilleure gestion de la relation client (CRM), en passant par des programmes d’e-mails marketing plus performants, des campagnes de marketing numérique, des cycles de vente plus courts et l’automatisation de tâches fastidieuses, les entreprises ont de nombreuses raisons d’investir dans un programme de marketing conversationnel. Voici quelques-uns de ses principaux avantages :

Des interactions client plus personnalisées : aujourd’hui, en raison de la prolifération des smartphones, des applications de messagerie et des réseaux sociaux, les clients s’attendent à une expérience hautement personnalisée lorsqu’ils interagissent avec leurs marques et entreprises préférées. Ils exigent une communication précise, ouverte et conviviale, et récompensent les entreprises qui y parviennent dans leurs expériences numériques. En personne, le service client a ses limites, et pour faire face à ces demandes croissantes, de plus en plus d’entreprises se tournent vers les chatbots et les agents vocaux fondés sur l’IA pour offrir une expérience plus personnalisée. Ces outils, construits sur des modèles d’apprentissage profond (DL), de machine learning (ML) et de traitement automatique du langage naturel (NLP) peuvent comprendre les questions des clients et, souvent, y répondre avec la même précision qu’un être humain.

Amélioration du support client : les clients sont souvent frustrés lorsqu’ils ne trouvent pas des informations de base telles qu’une description précise des produits ou des horaires d’ouverture d’un magasin sur un site Web. Le marketing conversationnel offre une solution proactive à ce problème, en répondant à une multitude de questions fréquemment posées et en ne transmettant aux représentants du service client que les tickets d’assistance trop complexes pour lui. Les chatbots automatisés peuvent aider les clients à résoudre divers problèmes tels que la prise de rendez-vous, le retour d’un article non désiré ou la réalisation d’un achat.

Réduction des coûts : le marketing conversationnel amélioré par l’IA aide les organisations à répondre à la demande des clients tout en réduisant les frais généraux associés à la gestion d’une équipe de support efficace. Les chatbots et les agents vocaux améliorés par l’IA offrent une assistance automatisée en libre-service sur de nombreux canaux et points de contact client, réduisant ainsi le nombre d’employés nécessaire au sein de l’équipe.

Cycles de vente plus courts : le marketing conversationnel aide les équipes de vente à faire progresser plus de prospects dans l’entonnoir de vente, plus rapidement, tout en aidant le client à établir une relation plus forte avec la marque ou l’entreprise à chaque étape. Les chatbots automatisés par l’IA améliorent le processus de maturation en répondant en temps réel aux préoccupations des clients, en proposant un contenu opportun et pertinent et en communiquant efficacement par chat, SMS, e-mail ou toute autre plateforme préférée du client.