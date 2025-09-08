Solutions de gouvernance des données

La gouvernance des données est une discipline de gestion des données qui met l’accent sur la qualité, la sécurité et la disponibilité des données de l’entreprise. Afin de garantir l’intégrité et la sécurité des données, la gouvernance définit et met en œuvre des politiques, des normes et des procédures pour la collecte, la possession, le stockage, le traitement et l’utilisation des données.