Solutions de gouvernance des données

Créez un socle de données gouvernées pour obtenir plus rapidement des résultats à partir des données et assurez leur sécurité, leur confidentialité et leur conformité
La gouvernance des données est une discipline de gestion des données qui met l’accent sur la qualité, la sécurité et la disponibilité des données de l’entreprise. Afin de garantir l’intégrité et la sécurité des données, la gouvernance définit et met en œuvre des politiques, des normes et des procédures pour la collecte, la possession, le stockage, le traitement et l’utilisation des données.
Accédez aux données au niveau des silos de l’entreprise, sur site et dans les clouds, sans déplacer les données.
Offrez une garantie universelle de protection dans l’utilisation des données en appliquant des politiques de confidentialité et d’utilisation pour toutes les données.
Offrez à tous les utilisateurs un accès à des données de confiance, quel que soit leur niveau de compétences, grâce à des interfaces sur mesure (code, Canvas, no-code).
Développez une data fabric reliant les silos de données réparties au sein d’un environnement cloud hybride.
La boîte à outils IBM watsonx.governance s’intègre de façon fluide à vos systèmes existants pour accélérer la mise en place d’une IA responsable. Des workflows automatisés permettent de mettre en œuvre les bonnes pratiques définies dans les programmes de gouvernance de l’IA.
IBM watsonx.data intelligence identifie, organise et gère les ressources de données, transformant les informations brutes en une IA précise et en informations exploitables, tant dans les environnements sur site que dans le cloud.
Guardium AI Security offre une solution robuste dédiée aux entreprises permettant de gérer la sécurité de vos actifs d’IA.
Chez IBM Consulting, nous aidons nos clients à « choisir la bonne IA » pour créer de la valeur et à « bien l’utiliser » pour sécuriser cette création de valeur.
Obtenez des conseils de pairs de votre secteur, échangez avec des experts en gouvernance et en qualité des données sur les bonnes pratiques et tenez-vous au fait de l’actualité des produits et des documents utiles.