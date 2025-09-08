Solutions de gouvernance des données

Créez un socle de données gouvernées pour obtenir plus rapidement des résultats à partir des données et assurez leur sécurité, leur confidentialité et leur conformité

Faites confiance à vos données. Faites confiance à votre IA.

Découvrez comment une solide gouvernance des données et de l’IA permet d’intégrer précision, équité et sécurité dans chaque décision. Lisez notre dernier article de blog et découvrez pourquoi la gouvernance est la base d’une innovation digne de confiance.

Instaurez la confiance. Obtenez des résultats.

La gouvernance des données est une discipline de gestion des données qui met l’accent sur la qualité, la sécurité et la disponibilité des données de l’entreprise. Afin de garantir l’intégrité et la sécurité des données, la gouvernance définit et met en œuvre des politiques, des normes et des procédures pour la collecte, la possession, le stockage, le traitement et l’utilisation des données. 
Eliminez les silos de données

Accédez aux données au niveau des silos de l’entreprise, sur site et dans les clouds, sans déplacer les données.
Préservez la confidentialité et la sécurité des données

Offrez une garantie universelle de protection dans l’utilisation des données en appliquant des politiques de confidentialité et d’utilisation pour toutes les données.
Donnez le pouvoir à tous les consommateurs de données

Offrez à tous les utilisateurs un accès à des données de confiance, quel que soit leur niveau de compétences, grâce à des interfaces sur mesure (code, Canvas, no-code).
Amélioration de la productivité

Développez une data fabric reliant les silos de données réparties au sein d’un environnement cloud hybride.

Produits et services présentés

IBM watsonx.governance

La boîte à outils IBM watsonx.governance s’intègre de façon fluide à vos systèmes existants pour accélérer la mise en place d’une IA responsable. Des workflows automatisés permettent de mettre en œuvre les bonnes pratiques définies dans les programmes de gouvernance de l’IA.

 IBM® watsonx.data renseignement

IBM watsonx.data intelligence identifie, organise et gère les ressources de données, transformant les informations brutes en une IA précise et en informations exploitables, tant dans les environnements sur site que dans le cloud.

Guardium AI Security

Guardium AI Security offre une solution robuste dédiée aux entreprises permettant de gérer la sécurité de vos actifs d’IA.

 Conseil en données et en IA

Chez IBM Consulting, nous aidons nos clients à « choisir la bonne IA » pour créer de la valeur et à « bien l’utiliser » pour sécuriser cette création de valeur.

Cas d’utilisation

Préparez, nettoyez et gouvernez vos données et l’IA dans un seul outil.
Construisez vos modèles de manière collaborative, atténuez les biais et effectuez les déploiements sans quitter la plateforme.

Découvrez comment créer des cadres de gouvernance robustes
Gagnez en visibilité sur votre exposition aux risques avec des outils automatisés et à une surveillance en temps réel : identifiez les vulnérabilités, corrigez les erreurs de configuration et développez une IA digne de confiance grâce à une gouvernance et à une sécurité proactives.

Ressources

Magic Quadrant 2024 for Augmented Data Quality Solutions Report (rapport sur les solutions de qualité des données renforcée) de Gartner
Découvrez pourquoi la société IBM a été nommée leader en matière d’outils d’intégration de données, pour la 17e fois consécutive, dans l’édition 2024 du rapport Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions de Gartner.
L’IA pour les entreprises : libérez le ROI de toutes vos solutions d’IA grâce à la gouvernance
L’analyse IDC MarketScape des fournisseurs du domaine des MLOps évalue les différents acteurs sur le marché et met en évidence les atouts d’IBM : gouvernance de l’IA, flexibilité des options de déploiement et capacités no-code/low code.
Gouvernance des données pour les dirigeants
Cet eBook analyse plusieurs sujets liés à la gouvernance et à la confidentialité des données, tels que l’évolutivité, l’établissement et la mise en œuvre de normes à l’échelle de l’entreprise, ainsi que le lignage et la traçabilité des données.
IBM Match 360
Consolidez les ensembles de données provenant de sources de données disparates pour fournir une vue à 360 degrés des entités grâce à une gestion des données maître optimisée par le machine learning.
Obtenez des conseils de pairs de votre secteur, échangez avec des experts en gouvernance et en qualité des données sur les bonnes pratiques et tenez-vous au fait de l’actualité des produits et des documents utiles.

