Services de conseil en données et en IA

Chez IBM Consulting, nous aidons nos clients à « choisir la bonne IA » pour créer de la valeur et à « bien l’utiliser » pour sécuriser cette création de valeur. Que vous vouliez investir dans des technologies avancées comme l’IA agentique ou simplement préparer votre socle de données pour l’IA générative, nous nous adaptons à votre état actuel, quelles que soient vos compétences ou votre infrastructure technique. En orchestrant la stratégie en matière de données et d’IA de votre entreprise, nous vous aidons à créer un avantage concurrentiel durable grâce à une IA responsable et évolutive.
En aidant nos clients à concevoir la bonne stratégie en matière d’IA, nous leur permettons d’aligner et de piloter leurs stratégies métier avec le potentiel transformateur d’une IA responsable, alimentée par leurs données d’entreprise.
Nous aidons nos clients à concevoir, développer et déployer à grande échelle des solutions d’IA et d’IA agentique de pointe qui accélèrent les impératifs stratégiques, permettant aux équipes de faire confiance aux modèles d’IA qui les assistent.
Notre travail de transformation des données consiste à convertir des écosystèmes fragmentés et hérités en plateformes de données modernes et agiles, conçues pour l’évolutivité, les performances et les résultats métier, libérant toute la puissance de vos données pour l’ère de l’IA.
Grâce à des cadres de gouvernance de l’IA robustes, des programmes de formation basés sur les rôles, des parcours de formation et de perfectionnement en IA, une communication stratégique et une bonne gestion du changement, nous accélérons l’adoption de l’IA tout en maximisant la création de valeur.
IBM et Adobe ont conclu une alliance unique dans un écosystème couvrant aussi bien la technologie que les services. Grâce à une approche sectorielle, de puissantes capacités de conseil sur chacun des trois clouds Adobe, les solutions propriétaires Adobe et l’habileté à gérer certains des projets les plus complexes de l’écosystème client Adobe.
Libérez tout le potentiel de Microsoft Cloud grâce à nos conseils d’experts et à nos solutions sur mesure. Faites confiance à IBM Consulting pour vous aider à migrer, moderniser et gérer sur Microsoft Cloud, en tirant parti de l’IA et de 30 ans d’expertise en matière de partenariat.
Nous sommes un partenaire mondial reconnu sur tous les continents :
Snowflake fournit une plateforme cloud de gestion et d’analyse de données permettant aux entreprises de stocker, gérer et analyser de vastes volumes de données sur plusieurs clouds publics, pour des tâches variées : entreposage, data lakes, ingénierie, science des données, développement et partage d’applications. Ses services sont utilisés dans les secteurs ayant des besoins en analyse et en gestion de données.
