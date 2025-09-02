Rendu abstrait avec des formes rectangulaires et circulaires bleues et blanches dans un quadrillage

Services de conseil en données et en IA

Réussissez le passage à l’échelle de l’IA avec la bonne stratégie, les données, la sécurité et la gouvernance adaptées

La bonne IA, déployée de façon responsable

Préparez vos données pour l’avenir

Passer de la productivité à la performance avec l’IA agentique

Intensifier l’automatisation et les opérations informatiques avec l’IA générative

Libérez tout le potentiel de votre entreprise avec l’IA

Chez IBM Consulting, nous aidons nos clients à « choisir la bonne IA » pour créer de la valeur et à « bien l’utiliser » pour sécuriser cette création de valeur. Que vous vouliez investir dans des technologies avancées comme l’IA agentique ou simplement préparer votre socle de données pour l’IA générative, nous nous adaptons à votre état actuel, quelles que soient vos compétences ou votre infrastructure technique. En orchestrant la stratégie en matière de données et d’IA de votre entreprise, nous vous aidons à créer un avantage concurrentiel durable grâce à une IA responsable et évolutive.
Stratégie et conseil 

En aidant nos clients à concevoir la bonne stratégie en matière d’IA, nous leur permettons d’aligner et de piloter leurs stratégies métier avec le potentiel transformateur d’une IA responsable, alimentée par leurs données d’entreprise.

 Solutions alimentées par l’IA

Nous aidons nos clients à concevoir, développer et déployer à grande échelle des solutions d’IA et d’IA agentique de pointe qui accélèrent les impératifs stratégiques, permettant aux équipes de faire confiance aux modèles d’IA qui les assistent. 

 Préparer vos données pour l’IA

Notre travail de transformation des données consiste à convertir des écosystèmes fragmentés et hérités en plateformes de données modernes et agiles, conçues pour l’évolutivité, les performances et les résultats métier, libérant toute la puissance de vos données pour l’ère de l’IA.

 Transformation et adoption sécurisées de l’IA

Grâce à des cadres de gouvernance de l’IA robustes, des programmes de formation basés sur les rôles, des parcours de formation et de perfectionnement en IA, une communication stratégique et une bonne gestion du changement, nous accélérons l’adoption de l’IA tout en maximisant la création de valeur.

Élaborer une stratégie de données pour l’IA d’entreprise

Dans cet épisode de l’AI Academy, Cathy Reese explique la nécessité pour les entreprises d’avoir une stratégie de données prête pour l’IA avancée.

Regarder l’épisode

Nos experts

Photo de Phaedra Boinodiris
Global Leader for Trustworthy AI, IBM Consulting

Phaedra Boinodiris
Photo de Francesco Brenna
Vice-président et associé principal, Intégration de l’IA, IBM Consulting

Francesco Brenna
Photo de Matt Candy
Global Managing Partner, Strategy and Transformation, IBM Consulting

Matt Candy
Photo de Javier Olaizola Casin
Global Managing Partner Hybrid Cloud and Data, IBM Consulting

Javier Olaizola Casin
Photo de Tony Giordano
Partenaire senior et vice-président, transformation des données, IBM Consulting

Tony Giordano
Photo de Manish Goyal
Senior Partner - Global AI & Analytics Leader, IBM Consulting

Manish Goyal
Photo de Cathy Reese
Senior Partner, Data & AI Public Service Line Leader, IBM Consulting

Cathy Reese
Photo de Shobhit Varshney
Head of Data & AI, VP & Sr. Partner, IBM Consulting

Shobhit Varshney

Cas d’utilisation

Personne analysant des graphiques numériques sur un ordinateur portable
Libérer la productivité et la croissance grâce à la transformation financière pilotée par l’IA

Libérez productivité et croissance grâce à la transformation des opérations financières pilotée par l’IA, alliant efficacité, intégration et conformité, tout en réalisant des économies. 

 En savoir plus
Personne travaillant avec des machines robotisées dans une usine
Réinventez le fonctionnement de votre entreprise

Gérez la transformation opérationnelle de votre entreprise grâce à l’automatisation extrême.

 En savoir plus
Des gens d'affaires discutent d'un nouveau projet commercial au bureau
Conseil en RH et transformation des talents

Mettez l’IA au service de la modernisation de vos ressources humaines pour améliorer vos résultats métier et libérer le potentiel des employés comme celui de l’entreprise.

 En savoir plus
Deux plateformes, l’une avec une femme face à une icône de bouclier de sécurité, l’autre avec un homme face à un écran de données
Services de conseil en cybersécurité

Nos services de conseil, d’intégration et de sécurité gérée vous aident à exploiter l’IA de la bonne manière. 

 En savoir plus
Collègues dans une salle de réunion
Repensez votre stratégie métier 

Nous aidons les clients à générer de la valeur commerciale et à résoudre des défis complexes en utilisant l’IA et d’autres technologies transformatrices.

 En savoir plus
Commerçant souriant utilisant une tablette numérique pour effectuer une transaction par carte bancaire avec un client
Transformation de l’expérience client et du marketing

Imaginez, concevez et offrez des expériences plus fluides et personnalisées tout au long du parcours client, afin de libérer de la valeur et de stimuler la croissance.

 En savoir plus
Personne analysant des graphiques numériques sur un ordinateur portable
Libérer la productivité et la croissance grâce à la transformation financière pilotée par l’IA

Libérez productivité et croissance grâce à la transformation des opérations financières pilotée par l’IA, alliant efficacité, intégration et conformité, tout en réalisant des économies. 

 En savoir plus
Personne travaillant avec des machines robotisées dans une usine
Réinventez le fonctionnement de votre entreprise

Gérez la transformation opérationnelle de votre entreprise grâce à l’automatisation extrême.

 En savoir plus
Des gens d'affaires discutent d'un nouveau projet commercial au bureau
Conseil en RH et transformation des talents

Mettez l’IA au service de la modernisation de vos ressources humaines pour améliorer vos résultats métier et libérer le potentiel des employés comme celui de l’entreprise.

 En savoir plus
Deux plateformes, l’une avec une femme face à une icône de bouclier de sécurité, l’autre avec un homme face à un écran de données
Services de conseil en cybersécurité

Nos services de conseil, d’intégration et de sécurité gérée vous aident à exploiter l’IA de la bonne manière. 

 En savoir plus
Collègues dans une salle de réunion
Repensez votre stratégie métier 

Nous aidons les clients à générer de la valeur commerciale et à résoudre des défis complexes en utilisant l’IA et d’autres technologies transformatrices.

 En savoir plus
Commerçant souriant utilisant une tablette numérique pour effectuer une transaction par carte bancaire avec un client
Transformation de l’expérience client et du marketing

Imaginez, concevez et offrez des expériences plus fluides et personnalisées tout au long du parcours client, afin de libérer de la valeur et de stimuler la croissance.

 En savoir plus

Études de cas

Logo Virgin Money

Développement d’un assistant bancaire alimenté par l’IA pour renforcer l’engagement client chez Virgin Money.

 Lire l’étude de cas
Logo US Open

Amélioration de l’expérience en ligne de l’US Open grâce à de puissants modèles d’IA générative.

 En savoir plus sur l’US Open
Logo British Sugar

Optimisation des opérations de British Sugar en combinant les données et l’IA.

 Témoignage client : British Sugar
Logo client Coca-Cola European Partners

Transformation de l’optimisation de l’approvisionnement grâce à des informations pilotées par l’IA.

 Découvrir l’étude de cas CCEP
Étapes suivantes

Vous souhaitez savoir comment IBM Consulting peut aider votre entreprise ? Contactez-nous pour obtenir des réponses à vos questions, discuter de la manière dont nos services de conseil aux entreprises peuvent vous aider et envisager les prochaines étapes.

 Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire
Carrières chez IBM Consulting Partenariat avec IBM Accéder à la page des ressources IBM Consulting