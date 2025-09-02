Services de conseil en données et en IA

Chez IBM Consulting, nous aidons nos clients à « choisir la bonne IA » pour créer de la valeur et à « bien l’utiliser » pour sécuriser cette création de valeur. Que vous vouliez investir dans des technologies avancées comme l’IA agentique ou simplement préparer votre socle de données pour l’IA générative, nous nous adaptons à votre état actuel, quelles que soient vos compétences ou votre infrastructure technique. En orchestrant la stratégie en matière de données et d’IA de votre entreprise, nous vous aidons à créer un avantage concurrentiel durable grâce à une IA responsable et évolutive.