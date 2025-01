British Sugar est le seul producteur de sucre de betterave sucrière du Royaume-Uni et un acteur essentiel de l’industrie alimentaire du pays depuis plus de 112 ans. Outre le fait de fournir plus de 50 % de sucre au Royaume-Uni, l’entreprise produit depuis longtemps du sucre de haute qualité, vendu à des clients et consommateurs aux quatre coins du monde.

L’innovation étant inscrite dans son ADN, British Sugar cherche en permanence à développer et à adapter ses opérations afin de maintenir sa compétitivité sur le marché mondial du sucre. Pour faire passer l’entreprise au niveau supérieur, il lui semblait essentiel d’adopter de nouvelles capacités de numérisation, tout en relevant quelques défis majeurs liés à la capture de connaissances organisationnelles et techniques intégrées

L’entreprise souhaitait commencer par modifier la façon dont les décisions étaient prises en s’appuyant davantage sur des analyses approfondies et des choix fondés sur les données, une méthode déjà suivie par de nombreuses organisations. Même si l’entreprise avait déjà intégré l’automatisation et la technologie 4G dans ses opérations, certains processus étaient encore réalisés manuellement, comme le fait de récupérer des connaissances précieuses et faire correspondre les informations nécessaires à la prise de décision. Ces tâches se voulaient non seulement chronophages, mais elles généraient aussi des erreurs et empêchaient l’accès à de nouvelles opportunités.

Historiquement, la prise de décision au sein de l’entreprise reposait principalement sur l’expertise, l’intuition et les connaissances expérientielles des employés expérimentés qui travaillaient dans l’entreprise depuis des décennies. Ces connaissances techniques étaient souvent transmises par le biais de programmes de formation, d’expériences et de récits partagés. De même, bien que cette approche s’avère efficace depuis plus d’un siècle, la technologie contemporaine et le départ en retraite imminent de nombreux employés ont insufflé une vague de changement. Pour garder une longueur d’avance, British Sugar devait adopter de nouveaux cadres codifiant et faisant évoluer l’expérience sur toutes les données, en tirant parti de sa capacité à s’adapter et à prospérer sur un marché évoluant rapidement.

En outre, l’entreprise se voyait confrontée à l’isolement de ses services, forçant les équipes à travailler indépendamment, générant des tâches répétitives et ralentissant les processus. L’entreprise savait également que, même s’ils étaient rares, les dysfonctionnements mécaniques et les temps d’arrêt non planifiés associés pouvaient affecter la production. Pour atténuer ce risque, British Sugar a envisagé de mettre en œuvre des stratégies de maintenance prédictive. Enfin, l’entreprise souhaitait résoudre un autre problème : celui de la hausse des coûts, accélérée par les changements climatiques imprévisibles, affectant les productions agricoles et l’efficacité des transports.