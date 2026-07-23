Offres d’emploi dans le domaine du conseil

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Postes de consultant Consultant en transformation opérationnelle

Identifier les objectifs et élaborer des propositions et des analyses de rentabilité convaincantes pour atteindre les résultats commerciaux souhaités.

 Postes à pourvoir Consultant SAP

Mettre à profit vos compétences de consultant, votre connaissance du monde de l’entreprise et votre expertise des solutions SAP pour intégrer la technologie SAP qui a un impact sur les résultats commerciaux des clients.

 Postes à pourvoir Consultant Salesforce

Mettre à profit vos compétences de consultant alliées à vos connaissances commerciales et à votre expertise technique pour intégrer efficacement la technologie Salesforce.

 Postes à pourvoir Consultant Oracle

Conseiller et accompagner les clients dans l’adoption de solutions cloud d’entreprise en leur fournissant un accompagnement tout au long du cycle de vie des services de conseil.

 Postes à pourvoir Consultant en stratégie

Collaborer et conseiller sur la conception et la mise en œuvre de stratégies visant à générer de la valeur commerciale.

 Postes à pourvoir Expert-conseil dans le secteur de l'industrie

Mettre à profit vos compétences de consultant et votre compréhension approfondie de la nature des problèmes commerciaux dans un secteur donné.

 Postes à pourvoir
Témoignages IBM d’impact, d’évolution de carrière et de parcours

« Dès mon premier jour, on m’a confié la refonte d’un processus en mode agile. Nous avons simplifié la documentation, formé les équipes et automatisé certaines tâches pour nous concentrer sur l’innovation plutôt que sur le répétitif. »


- Fabiane, Consulting, Brésil 

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Collègues communiquant lors d’un travail d’équipe
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Des professionnels, un informaticien et un coach travaillant en équipe pour élaborer une stratégie ou un plan au bureau
Quel est le rôle d’un consultant ? Lire plus (en anglais)
employée avec le logo IBM
Qu’est-ce qu’un consultant en transformation opérationnelle ? Lire plus (en anglais)
Deux personnes collaborant à un bureau dans un espace de travail moderne sur un ordinateur portable
5 raisons pour lesquelles les consultants choisissent IBM pour faire carrière Lire plus (en anglais)

Consultez comme Sara

Cette employée d’IBM fait partie d’une équipe internationale qui assure une assistance en cybersécurité 24h/24, 7j/7.   

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