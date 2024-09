Après une analyse approfondie, IBM Consulting a conseillé à Virgin Money de développer un assistant conversationnel alimenté par l'IA, nommé Redi et accessible via l'application mobile de la banque. S'appuyant sur la technologie Microsoft, ce nouvel assistant interagirait directement avec les clients grâce à la compréhension du langage naturel (NLU) et se connecterait aux systèmes centraux de l'entreprise via des API, permettant aux clients d'apporter des modifications à leurs comptes en temps réel.

Sur la base de ces recommandations, IBM Consulting a conçu un service pour une expérience bancaire conversationnelle moderne. Microsoft a apporté son expertise sur ses produits et leurs capacités, illustrant une fois de plus la relation collaborative entre les deux entreprises.

L'infrastructure de Redi repose sur une solution numérique complète Microsoft, utilisant Power Virtual Agents (PVA) (désormais intégré à la suite Microsoft Copilot) et les solutions Bot Framework Composer, hébergées sur l'environnement cloud privé de Virgin Money. L'objectif de ce projet ambitieux était de créer l'assistant conversationnel IA le plus complet pour les services financiers au Royaume-Uni.



Dans le cadre de la stratégie globale de la banque, Virgin Money et IBM Consulting ont structuré la mise en œuvre en plusieurs phases, chaque phase adressant des domaines différents de l'entreprise. Ils ont débuté avec l'activité des cartes de crédit, dans l'optique de créer une plateforme réutilisable, alignée sur l'objectif à long terme de la banque : la création de services financiers centralisés axés sur l'IA.

Après six mois de développement, IBM Consulting et Vierge Money ont lancé le nouvel assistant virtuel alimenté par l'IA pour les cartes de crédit en mars 2023. Redi a été conçu pour être convivial, projetant chaleur et humanité. Les clients peuvent engager des conversations naturelles avec lui pour s'auto-servir en fonction de plus de 100 requêtes différentes dans l'application de carte de crédit, et réaliser des mises à jour complètes de leurs comptes, telles que l'augmentation de leur limite de crédit, via le chat intégré à l'application. L'assistant virtuel dispose également de capacités de messagerie proactive, faisant de Virgin Money le leader du marché dans ce domaine. Il peut ainsi envoyer directement aux utilisateurs des messages dans l'application, les informant par exemple de l'expiration prochaine de leur carte.

En juin 2024, Virgin Money et IBM Consulting ont lancé une mise à jour du chatbot Personal Current Account (PCA). La solution s’appuie sur les capacités de l’assistant virtuel existant en utilisant les technologies Microsoft et contribue à l’objectif ultime de la banque d’offrir une expérience unique et cohérente pour tous les produits Virgin Money.

Virgin Money a félicité IBM pour sa vaste expérience et ses conseils tout au long du projet. Selon Adam Paice, responsable de la proposition numérique chez Virgin Money : « Nous avons bénéficié d’une équipe d’assistance IBM vraiment exceptionnelle sur le terrain pour nous éviter les erreurs courantes commises lors du déploiement de ces services. »