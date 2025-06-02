Les données sont le carburant qui alimente toutes les capacités et tous les cas d’utilisation de l’IA. Si la plupart des entreprises disposent aujourd’hui d’un « réservoir plein », elles peinent pourtant à produire des modèles d’IA générative créateurs de valeur, faute de travailler avec des données de qualité suffisante. Sans données de qualité, il n’y a pas d’IA de qualité. Dans cet épisode d’AI Academy, Cathy Reese explique pourquoi les entreprises doivent aujourd’hui se doter d’une stratégie de données adaptée à l’IA avancée, en s’appuyant sur leurs actifs de données les plus qualitatifs.