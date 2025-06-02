Les données sont le carburant qui alimente toutes les capacités et tous les cas d’utilisation de l’IA. Si la plupart des entreprises disposent aujourd’hui d’un « réservoir plein », elles peinent pourtant à produire des modèles d’IA générative créateurs de valeur, faute de travailler avec des données de qualité suffisante. Sans données de qualité, il n’y a pas d’IA de qualité. Dans cet épisode d’AI Academy, Cathy Reese explique pourquoi les entreprises doivent aujourd’hui se doter d’une stratégie de données adaptée à l’IA avancée, en s’appuyant sur leurs actifs de données les plus qualitatifs.
Le concept de données prêtes pour l’IA repose sur une idée clé : une IA capable de créer de la valeur pour l’entreprise commence par des données spécifiquement préparées pour les usages de l’IA. Cette ressource présente six actions essentielles que les responsables des données peuvent mettre en œuvre pour garantir que les données de l’entreprise sont réellement prêtes à alimenter l’IA de manière efficace.
Les données sont le carburant qui alimente toutes les capacités et tous les cas d’utilisation de l’IA. Découvrez comment les entreprises peuvent exploiter leurs actifs de la plus haute qualité et bâtir une stratégie de données prête pour l’IA avancée.
Notre hub Data Matters explique comment vous pouvez relever les défis liés aux données et à l’IA.
