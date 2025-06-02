AI Academy

Regarder cet épisode (8:21)
Élaborer une stratégie de données pour l’IA d’entreprise

Les données sont le carburant qui alimente toutes les capacités et tous les cas d’utilisation de l’IA. Si la plupart des entreprises disposent aujourd’hui d’un « réservoir plein », elles peinent pourtant à produire des modèles d’IA générative créateurs de valeur, faute de travailler avec des données de qualité suffisante. Sans données de qualité, il n’y a pas d’IA de qualité. Dans cet épisode d’AI Academy, Cathy Reese explique pourquoi les entreprises doivent aujourd’hui se doter d’une stratégie de données adaptée à l’IA avancée, en s’appuyant sur leurs actifs de données les plus qualitatifs.
Regarder (8:21)
Ce que vous apprendrez
  • Pourquoi l’essor de l’IA a redéfini la notion de « qualité des données »
  • Comment dépasser les freins liés à la qualité des données
  • Comment préparer une feuille de route pour la mise en disponibilité des données
La bonne combinaison de processus, de technologies et de compétences permet de garantir des données d’entreprise de haute qualité, accessibles et adaptées à tous les cas d’utilisation, en particulier l’IA.
Cathy Reese Associée principale, responsable du cloud hybride public et des données IBM Consulting

Obtenir le guide

Un guide des données adaptées à l’IA

Le concept de données prêtes pour l’IA repose sur une idée clé : une IA capable de créer de la valeur pour l’entreprise commence par des données spécifiquement préparées pour les usages de l’IA. Cette ressource présente six actions essentielles que les responsables des données peuvent mettre en œuvre pour garantir que les données de l’entreprise sont réellement prêtes à alimenter l’IA de manière efficace.

 Télécharger le guide
Représentation abstraite d’éléments groupés

Ressources connexes

Deux hommes assis discutant lors de l’enregistrement d’un podcast
Élaborer une stratégie de données pour l’IA d’entreprise

Les données sont le carburant qui alimente toutes les capacités et tous les cas d’utilisation de l’IA. Découvrez comment les entreprises peuvent exploiter leurs actifs de la plus haute qualité et bâtir une stratégie de données prête pour l’IA avancée.
Scott Brokaw regardant la caméra
L’importance des données

Notre hub Data Matters explique comment vous pouvez relever les défis liés aux données et à l’IA.
Gros plan sur une turbine de fusée de Lockheed Martin, avec des formes cylindriques superposées dans des tons bleu et noir
Une nouvelle ère d'IA prend son envol

Lockheed Martin unifie 46 systèmes et outils de données cloisonnés et s’engage pleinement sur la voie de la transformation par l’IA.
Recevoir les mises à jour de l’AI Academy

Nous espérons que vous appréciez l’expérience AI Academy.  Vous pouvez recevoir l’actualité des dernières mises à jour de l’AI Academy en vous abonnant à la newsletter Think.

 Abonnez-vous à la newsletter Think
Passez à l’étape suivante de votre parcours IA
IBM Carbon Library Pictograms
Solutions d’IA Découvrir watsonx
IBM Carbon Library Pictograms
Solutions de cloud hybride Découvrir les produits
IBM Carbon Library Pictograms
Séance d'information sur la stratégie IA Inscrivez-vous à une session