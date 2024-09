Les organisations axées sur les données ont besoin des bonnes données pour rester compétitives sur des marchés en constante évolution et offrir la meilleure expérience client possible. La demande pour des analyses en temps réel et la démocratisation des données, la prolifération des données dans différents systèmes et la multiplication des réglementations compliquent l’identification des données disponibles, fiables et adaptées à chaque tâche par les experts en données.

IBM® Match 360 propose une mise en correspondance intelligente que vous pouvez optimiser et entraîner pour fournir des vues fiables, consolidées et gouvernées des données critiques de l’entreprise. Il offre des fonctionnalités de résolution d’entités à travers diverses sources, domaines et systèmes, dont les données internes et externes. Avec IBM® Match 360, proposez à vos utilisateurs et systèmes une vue complète des données dont ils ont besoin.