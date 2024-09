La prolifération de données métier critiques ouvre l’horizon des opportunités d’analyse et d’optimisation, mais augmente aussi les risques d’erreur. IBM InfoSphere Master Data Management offre des fonctionnalités complètes de rapprochement des données, ce qui vous permet d’obtenir la vue la plus à jour et la plus précise possible. Il propose un accès en libre-service à une vue unique, digne de confiance et complète de vos clients et de vos processus afin de permettre la collaboration et l’innovation des utilisateurs.



Vous pouvez désormais expérimenter le niveau de maturité d’InfoSphere Master Data Management pour les entreprises sur une plateforme d’analyse et de gestion de données intégrée, règlementée et ultra sécurisée, IBM Cloud Pak for Data.