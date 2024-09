Les entreprises sont confrontées au défi de consolider et de fournir un accès centralisé aux données à travers les silos organisationnels et les workflows. Elles ont besoin d’une source d’information unique pour les données multi-domaines, y compris les données des clients, des produits et des emplacements, pour des initiatives réussies d’IA, de machine learning et de Business Intelligence, et pour faciliter la gouvernance des données et la conformité réglementaire.

La gestion des données de référence (ou MDM) relève ce défi en permettant de connecter et de faire correspondre intelligemment les enregistrements associés afin de créer des entités précises sur des sources multi-domaines, pour déterminer ensuite efficacement les relations entre les enregistrements de données. En donnant accès à des vues précises des données de référence et de leurs relations, les solutions MDM permettent d’accélérer la capacité d’analyser, d’améliorer la qualité des données et de se préparer à la conformité.

Grâce à l’accès à une image complète et précise des données relatives à une entité et à ses relations, les logiciels MDM fournissent aux utilisateurs professionnels et aux informaticiens les données adéquates pour exploiter la Business Intelligence et réduire les inefficacités des processus métier, améliorer l’expérience utilisateur, identifier et atténuer les risques de manière proactive et, en fin de compte, améliorer la prise de décision.