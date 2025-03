Qu’est-ce qu’un centre de contact alimenté par l’IA ?

Les centres de contact se tournent vers les plateformes et les technologies d’IA pour plusieurs raisons :

Remplacer les tâches manuelles et répétitives : si les chatbots de service client et les agents conversationnels sont au service des entreprises depuis un certain temps, on peut désormais mettre en œuvre des technologies alimentées par l’IA générative qui exploitent l’IA conversationnelle. L’IA conversationnelle associe données clients, machine learning et traitement automatique du langage naturel (TAL) pour reconnaître les entrées de texte et y répondre dans un langage similaire.

Favoriser une résolution en temps réel : les agents des centres de contact n’ont plus à s’en tenir à des scripts statiques, qui ignorent les besoins spécifiques de chaque client. Les tableaux de bord alimentés par l’IA générative permettent aux agents des centres de contact d’améliorer leur efficacité et de réduire le nombre de réponses incorrectes. Munis d’autant d’informations en temps réel que possible, ils peuvent conseiller les clients avec assurance.

Optimiser d’autres aspects de l’activité : les outils de Business Intelligence s’appuient sur les API pour extraire les données du service client afin d’informer la prise de décision en matière de produits et de marketing. L’IA, et plus précisément le TAL, permet de transcrire les appels et d’identifier les informations à exploiter par les équipes produit et marketing. Les données peuvent être ajoutées aux bases de données de gestion de la relation client (CRM) ou de Business Intelligence. Par exemple, si de nombreux utilisateurs rencontrent des problèmes lors de la configuration d’un appareil, il se peut que les instructions du produit ne soient pas claires. Si les utilisateurs appuient sans cesse sur le mauvais bouton, l’équipe chargée du produit peut envisager de revoir le design de ce dernier.

Créer des transitions omnicanales fluides : souvent, les clients qui commencent par un outil en libre-service finissent par échanger avec un conseiller. Si ce dernier dispose des informations nécessaires pour éviter au client d’expliquer à nouveau son problème, le client est satisfait. Selon une étude menée par Gartner2, près de deux clients sur trois ayant bénéficié d’un transfert fluide vers le conseiller choisiront à nouveau le libre-service.

Créer des parcours clients personnalisés : dans les centres de contact, l’IA permet de créer des workflows qui identifient facilement les échanges précédents avec chaque client, ainsi que les besoins spécifiques de ce dernier. Ces données permettent à l’IA et aux agents humains de fournir des réponses plus précises et utiles au client.

Alimenter l’analyse prédictive : les entreprises peuvent utiliser l’IA pour analyser les données historiques afin de prévoir une éventuelle augmentation du volume d’appels. L’IA permet également d’anticiper les problèmes susceptibles de nécessiter plus d’attention en fonction des demandes émergentes des clients.