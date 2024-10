Qu'est-ce que le Net Promoter Score (NPS) ?

Le Net Promoter Score (NPS) a été développé par Fred Reichheld, le fournisseur de logiciels Satmetrix, et le cabinet de conseil Bain & Company, Inc. Le NPS demande aux utilisateurs ayant interagi avec un point de contact quelle est la probabilité qu'ils recommandent l'entreprise à d'autres. Il a été présenté pour la première fois dans un article bien connu de la Harvard Business Review en 2003 (lien externe à ibm.com) intitulé « The One Metric You Need to Grow » (« Le seul indicateur dont vous avez besoin pour croître »). Depuis, il est devenu un outil essentiel pour comprendre les relations clients.1

L'idée est née lorsque l'ancien PDG d'Enterprise Car Rentals, Andy Taylor, a partagé une étude de cas. Il expliquait que l'entreprise mesurait la fidélité de ses clients en posant deux questions : comment les clients évaluaient la qualité de leur expérience, et s'ils utiliseraient de nouveau les services de l'entreprise.

M. Reichheld s’est inspiré de cette approche simple pour créer le NPS, qui demande aux clients s’ils recommanderaient un produit ou un service dans leur entourage. Bain & Company a ensuite fait évoluer le NPS en un Net Promoter System, qu’elle utilise pour aider les entreprises à mieux servir leurs clients sur l’ensemble de l'expérience client.