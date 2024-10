Qu'est-ce qu'un score Apdex ?

Un faible score Apdex peut indiquer des problèmes dans les opérations informatiques actuelles d'une organisation. Voici plusieurs exemples et cas d'utilisation pour améliorer le score Apdex d'une organisation.

Optimiser le code et les requêtes de base de données : Une organisation qui a des bases de données mal configurées et du code inefficace risque d'avoir des scores Apdex bas. Par exemple, un code de mauvaise qualité peut utiliser plus de ressources CPU et mémoire que nécessaire, ce qui ralentit les temps de chargement. L'optimisation du code et des requêtes dans les bases de données est le meilleur moyen d'améliorer les scores d'Apdex.

Réduire les requêtes externes : Effectuer des appels API vers des services tiers peut mettre une grande pression sur vos services web et augmenter la latence. Une entreprise avec des scores Apdex bas devrait évaluer ses requêtes externes pour s'assurer que ces requêtes sont nécessaires, utiles et n'augmentent pas significativement la latence.

Utiliser des Content Delivery Network (CDN) : Un CDN est un réseau de serveurs répartis géographiquement que les entreprises utilisent pour distribuer du contenu aux utilisateurs plus rapidement en acheminant les requêtes via le serveur le plus proche. Par exemple, si un utilisateur en Allemagne veut accéder à du contenu sur une page web hébergée à New York, la requête est traitée par le serveur périphérique de l'entreprise en Europe, plutôt que par le serveur à New York. Cela diminue la latence en réduisant la distance que les données doivent parcourir.

Opter pour un traitement asynchrone pour les tâches complexes : Le traitement asynchrone offre la possibilité de distribuer le traitement nécessaire à une application entre plusieurs systèmes dans un environnement d'intercommunication. Le traitement asynchrone externalise les tâches complexes vers des processus distincts, libérant des ressources pour que le fil principal puisse se concentrer sur les requêtes des utilisateurs.

Adaptez la capacité de vos serveurs pour gérer l'afflux de trafic : Une hausse importante du trafic sans la possibilité d'accroître la capacité des serveurs ou d'implémenter l'équilibrage de charge peut conduire à des temps de réponse insatisfaisants. Une plateforme qui automatise de manière proactive l'allocation des ressources réseau en fonction de la demande en temps réel, comme IBM Turbonomic, peut être une solution efficace pour atténuer ce problème.