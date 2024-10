Les récents progrès de la technologie de l'IA, comme l'IA générative, ont permis de générer des expériences marketing personnalisées presque en temps réel. Ces avancées ouvrent la voie à une ère d’hyperpersonnalisation omnicanale : une expérience client personnalisée et transparente sur toutes les plateformes qui répond immédiatement au comportement du client.

À mesure que la personnalisation basée sur l’IA est devenue plus nuancée et plus puissante, les consommateurs s’attendent à ces expériences sur mesure. Un récent rapport de l’IBM Institute for Business Value a révélé que trois consommateurs sur cinq souhaiteraient utiliser des applications d'IA lors de leurs achats. Et selon le cabinet de conseil McKinsey, 71 % des consommateurs attendent des entreprises qu'elles leur proposent du contenu personnalisé. 67 % de ces clients se disent frustrés lorsque leurs interactions avec les entreprises ne sont pas adaptées à leurs besoins.1 La personnalisation a également prouvé qu'elle stimule la croissance. Le même rapport montre que les entreprises à croissance rapide génèrent 40 % de revenus supplémentaires grâce à la personnalisation, comparées à leurs homologues à croissance plus lente.

Dans le contexte actuel, la personnalisation par l'IA est utilisée dans divers secteurs pour créer des recommandations pertinentes et des expériences contextualisées à grande échelle. Ces pratiques s'appliquent à divers utilisateurs : que ce soit un acheteur en ligne, un spécialiste de l'approvisionnement dans une organisation B2B, ou un employé recevant des communications personnalisées.

Voici quelques exemples d'applications spécifiques de la personnalisation par l'IA dans différents secteurs :