La communication proactive et multicanale avec les employés, comme d’autres aspects de l’expérience des employés, a pris de plus en plus d’importance ces dernières années. Moins d’un an après le début de la pandémie de Covid-19, selon Gallup 56 % des employés aux États-Unis travaillaient à distance à temps complet.1 Les organisations devaient donc s’appuyer sur des outils de axés sur le numérique, comme les e-mails ou Slack, pour échanger avec les employés.

Si de nombreux travailleurs sont retournés au bureau, le paradigme mondial a changé : 39 % des travailleurs intellectuels dans le monde travaillent désormais dans un environnement hybride, selon le cabinet de conseil Gartner.2 Parallèlement, de nombreuses entreprises se tournent vers une recherche de talents à l’échelle mondiale, profitant du caractère sans frontières de la main-d'œuvre mobile.3

Dans l’économie mondiale moderne, les organisations communiquent avec un groupe d’employés de plus en plus diversifié, qui peuvent travailler depuis plusieurs sites et différents fuseaux horaires. Dans ce nouveau contexte, des canaux de communication efficaces renforcent l’engagement des employés et maintiennent une culture d’entreprise cohérente sur les diverses plateformes.

Les employés à distance peuvent recevoir des communications via plusieurs services numériques et outils de collaboration en temps réel, qu'il s'agisse de portails d'employés ou de logiciels de visioconférence. Ces changements rapides sur le marché du travail mondial ont créé un environnement dans lequel les dirigeants des grandes organisations gèrent bien plus de types de communications qu’auparavant.

Aujourd’hui, une communication efficace avec les employés est une pierre angulaire de la réussite des organisations : comme l’a révélé un rapport récent de l’IBM Institute for Business Value, les organisations qui offrent des expériences optimales à leurs employés enregistrent une croissance de chiffre d’affaires de 31 %. En favorisant des canaux de communication ouverts, clairs et cohérents, les organisations peuvent accroître l'engagement, la collaboration et la productivité des employés, tout en réduisant le taux de rotation et en développant des talents clés.