Qu’est-ce qu’Oracle ?

La société a été fondée en 1977 en Californie et compte parmi les plus grands éditeurs de logiciels et fabricants de matériel informatique au monde1. Depuis sa création il y a près de cinquante ans, Oracle a mis au point un grand nombre de solutions de technologie de l’information et acquis un vaste portefeuille d’entreprises. Elle est particulièrement réputée pour ses offres ERP (enterprise resource planning) basées sur le cloud dans le domaine de la business intelligence et des services financiers, ainsi que pour les systèmes Solaris, Java et Oracle Linux notamment. Oracle fabrique et vend également des serveurs et des solutions réseau spécialement conçus pour exécuter ses plateformes et ses bases de données. Oracle Database a été le premier système de gestion de base de données relationnelle basé sur SQL commercialisé aux États-Unis2.

L’entreprise investit massivement dans les technologies open source. Elle consacre des ressources au développement et aux tests de produits open source et rappelle fréquemment que les plateformes majeures, telles que Oracle Cloud Infrastructure (OCI), sont « ouvertes dès la conception »3. Les produits et services Oracle sont utilisés à travers le monde entier dans les services gouvernementaux, les entreprises de télécommunications et les établissements de santé, où la sécurité des données, la redondance et la gestion de workloads complexes sont essentielles.