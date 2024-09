L’un des principaux enseignements tirés auprès d’IBM a été la manière de communiquer aux parties prenantes de l’organisation l’approche du MVP et les avantages de la standardisation. Pendant les sprints de design, l’équipe IBM et l’équipe cliente a utilisé IBM Blueworks Live pour mapper et intégrer les processus Oracle afin que tout le monde puisse voir exactement comment ils fonctionnaient. Cela a aidé les gens à adhérer à une façon de faire plus standardisée et plus conforme aux bonnes pratiques, au lieu de s’en tenir à leurs idées préconçues sur la façon dont leurs processus devraient fonctionner.

Une fois le design du MVP terminé, l’équipe a planifié et exécuté la conception et les tests des applications Oracle Cloud afin de garantir la livraison dans les délais. Comme l’équipe utilisait des fonctionnalités intégrées dans la mesure du possible, la plupart de la logique métier avait déjà été minutieusement testée par Oracle. Ainsi, les tests pouvaient se concentrer principalement sur les domaines où des volumes élevés de transactions ou des risques étaient attendus. Le processus de test a ainsi pu se dérouler dans le temps disponible sans compromettre la qualité.

Même si plus de 60 % du projet a dû être livré à distance en raison de la pandémie de COVID-19, l’équipe a respecté les délais. Les modules RH, achats et recrutement ont été mis en ligne en moins de trois mois, suivis par le module financier un mois plus tard. Tous les événements stratégiques ont été réussis et les systèmes étaient en ligne à temps pour que les nouveaux employés commencent à travailler de manière productive dès qu’ils ont rejoint l’organisation.