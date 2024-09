Qu’est-ce que SAP SuccessFactors ?

La suite HXM de SAP SuccessFactors est conçue pour gérer presque tous les aspects du processus RH. Outre les fonctions RH de base telles que la paie et les avantages sociaux, la plateforme facilite la gestion avancée de l’expérience employé grâce à des outils d’évaluation de l’équilibre entre travail et vie privée et de planification de la relève. Grâce aux solutions SAP SuccessFactors, les responsables peuvent également mieux comprendre les tendances en matière de main-d’œuvre.

Les fonctionnalités principales de SAP SuccessFactors incluent :

Rémunération : la plateforme SuccessFactors Compensation de SAP aide les responsables à créer et à organiser des programmes de rémunération, en automatisant et en simplifiant la reconnaissance des employés.

Gestion continue des performances (CPM) : grâce à SuccessFactors, les responsables peuvent bénéficier d’une visibilité continue sur les activités des employés et faire part de leurs commentaires en temps opportun sur des sujets et des questions pertinents. Grâce à ce système, les employés peuvent rendre compte de leurs réalisations, celles-ci étant ensuite associées à des objectifs de performance et de développement.

Employee Central : SAP SuccessFactors Employee Central est le système d’information des ressources humaines (SIRH) de SAP. Il permet aux organisations de standardiser les processus RH, de gérer le profil des utilisateurs et les organigrammes ainsi que les avantages sociaux. Le SIRH comprend des outils en libre-service et des alertes employé.

Employee Central Paie : le système de gestion de paie basé sur le cloud de SAP SuccessFactors automatise le processus de paie et fournit des analyses avancées, réduisant ainsi les erreurs et garantissant une gestion opportune des paiements.

Employee Central Service Center : grâce à Employee Central Service Center, les employés ont un accès direct aux experts RH de leur organisation et aux informations personnalisées relatives aux politiques depuis n’importe quel appareil.

Apprentissage : les organisations utilisent le système de gestion de l’apprentissage (LMS) alimenté par l’IA de SuccessFactors pour créer des scénarios d’engagement personnalisés et proposer de nouvelles opportunités de développement pour les employés.

Intégration : le logiciel d’intégration de SAP simplifie le processus d’embauche de nouveaux employés, en fournissant des tableaux de bord et des formations personnalisées ainsi que des formulaires électroniques intégrés.

Gestion de la performance et des objectifs : les outils de performance et d’objectifs de SuccessFactors offrent des analyses avancées pour mesurer la productivité de l’équipe ainsi que la possibilité d’obtenir des commentaires en continu, améliorant ainsi les performances des employés.

Recrutement : les organisations utilisent SAP SuccessFactors Recruiting pour attirer, identifier et embaucher des talents. Le logiciel est doté d’un système de suivi des candidats et de systèmes automatisés qui s’intègrent à d’autres flux de données, ce qui permet aux responsables de suivre les effets à court et à long terme des efforts de recrutement.

Rapports et analyses : SuccessFactors propose des analyses RH avancées qui offrent des renseignements précis et opportuns, permettant aux responsables de répondre rapidement aux questions relatives au personnel et de découvrir les grandes tendances en matière de ressources humaines.

Relève et développement : à l’aide des outils de planification de la relève de SuccessFactors, les organisations peuvent identifier des candidats internes prometteurs et évaluer objectivement les performances des employés afin de développer les talents clés.

Travail-vie privée : grâce aux évaluations et aux tableaux de bord travail-vie privée de SuccessFactors, les employés peuvent suivre leur bien-être et réaliser des activités pour maintenir des pratiques saines au travail. Ces outils SuccessFactors de gestion de l’expérience humaine sont également mis à la disposition des responsables, qui peuvent les utiliser pour rassembler des rapports anonymes et comparer les données entre les différents services.