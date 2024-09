Qu'est-ce que SAP ?

La société allemande SAP SE lance son premier produit, SAP R/1, en 1972. Il comporte une architecture à un niveau ainsi qu’un module de comptabilité financière. En 1979, l'entreprise lance son système d'architecture à deux niveaux, SAP R/2. Dans les années 1980, SAP SE continue à publier des extensions pour ses logiciels, notamment un module de gestion des RH.

En 1992, elle met sur le marché son logiciel R/3 à trois niveaux, une nouveauté majeure qui introduit une interface graphique uniforme ainsi qu'une architecture client-serveur permettant une plus grande évolutivité et de meilleures performances. SAP R/3 propose également de nombreuses options de personnalisation et une prise en charge de plusieurs langues et devises, donnant à cet outil une popularité incroyable dans le monde émergent des ERP. À la même époque, l'entreprise annonce sa stratégie de partenaires, qui s'est développée dans les années suivantes pour inclure un vaste écosystème de fournisseurs, de développeurs et d'organisations tierces.

En 2004, SAP lance ERP Central Component (ECC). Prédécesseur de SAP S/4HANA, le produit phare de l'entreprise de nos jours, ECC assurait la gestion des performances métier et proposait davantage de personnalisation grâce à une série de modules spécifiques à une tâche ou à un secteur, ce qui en a fait un outil populaire pour les entreprises cherchant à gérer des processus complexes et à analyser les performances sur tous les canaux.