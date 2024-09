Qu'est-ce que l'architecture à trois niveaux ?

Si l'architecture à trois niveaux est sans conteste l'architecture d'application multiniveau la plus largement adoptée, il en existe d'autres que vous pouvez rencontrer dans votre travail ou vos recherches.

Architecture à deux niveaux

L'architecture à deux niveaux est l'architecture client-serveur d'origine, composée d'un niveau Présentation et d'un niveau Données ; la logique applicative se trouvant dans le niveau Présentation, le niveau Données ou les deux. Dans une architecture à deux niveaux, le niveau Présentation et par conséquent l'utilisateur final, a un accès direct au niveau de données, et la logique applicative est souvent limitée. Une simple application de gestion des contacts, où les utilisateurs peuvent saisir et récupérer des données de contact, est un exemple d'application à deux niveaux.

Architecture N-tier

L'architecture N-tier, également appelée architecture multiniveau, fait référence à une architecture d'application à plusieurs niveaux. Mais les applications comportant plus de trois couches sont rares, car les couches supplémentaires offrent peu d'avantages et peuvent ralentir l'application, compliquer sa gestion et la rendre plus coûteuse à exploiter. Par conséquent, l'architecture N-tier et l'architecture multiniveau sont généralement synonymes d'architecture à trois niveaux.