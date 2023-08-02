À l’ère de l’IA et du numérique, les attentes des clients ont évolué. Ils attendent de plus en plus une gratification immédiate : des réponses personnalisées et précises, plus vite et plus facilement que jamais. Ils ne veulent pas remplir de formulaire pour demander un devis, envoyer un e-mail pour obtenir des informations de tarification, ni attendre des réponses simples ; ils veulent des réponses et des actions en temps réel. Même si les agents physiques ont traditionnellement géré l’expérience client, les spécialistes du marketing numérique s’adaptent aux attentes actuelles des clients tout en faisant face à des budgets marketing réduits. Les équipes marketing adoptent la technologie de l’IA pour mener des campagnes marketing plus puissantes.
L’intelligence artificielle peut être un outil puissant pour développer des stratégies de marketing conversationnel exceptionnelles. Les chatbots IA sont disponibles pour assurer une assistance client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et peuvent découvrir des informations sur l’engagement et les habitudes d’achat de vos clients afin de mener des conversations plus convaincantes et d’offrir des expériences numériques plus cohérentes et personnalisées sur vos canaux web et vos canaux de messagerie. Désormais alimentées par de grands modèles de langage (LLM) et de nouvelles capacités d’IA générative, les solutions de chatbot marketing ont le potentiel de révolutionner les expériences numériques des utilisateurs, d’atteindre de nouveaux sommets en matière d’efficacité du marketing numérique et d’engager davantage de prospects, générant ainsi plus d’opportunités de vente.
IBM watsonx Assistant est une plateforme d’IA conversationnelle d’entreprise conçue pour créer des chatbots ou des agents conversationnels capables d’automatiser les processus d’achat, de promouvoir la génération de leads et de stimuler le commerce électronique grâce à une assistance client en libre-service. Propulsé par des LLM et des capacités d’apprentissage automatique, watsonx Assistant comprend le langage naturel et fournit aux clients des réponses et des actions rapides et précises aux requêtes.
Avec IBM watsonx Assistant, les clients peuvent :
Suite à la pandémie de COVID-19, le client d’IBM, Camping World, un détaillant mondial de véhicules de loisirs, a connu une forte augmentation du volume de sites web. Les clients qui ont inondé le centre d’appel de Camping World ont souvent été confrontés à de longs délais d’attente ou ont été abandonnés accidentellement. De plus, les visiteurs du site Web n’arrivaient pas à joindre les agents humains en dehors des heures d’ouverture des centres d’appels, laissant les questions des clients sans réponse et perdant de nouveaux prospects potentiels. Avec son infrastructure actuelle, l’équipe de vente de Camping World n’avait aucune visibilité sur le nombre de prospects qualifiés accumulés pendant les heures creuses.
Alimenté par watsonx Assistant, Camping World a utilisé Arvee, un chatbot de messagerie disponible 24 heures sur 24 pour aider les équipes de vente et de service client. Le fait d’avoir sa propre plateforme de chatbot a permis aux agents physiques de répondre à des conversations plus complexes, d’améliorer les temps de réponse et l’efficacité des agents physiques. Avec moins de contacts humains, les agents physiques ont été en mesure de fournir des interactions avec les clients de meilleure qualité. Les fonctionnalités d’Arvee comprennent la collecte de statistiques d’engagement client et le suivi des prospects en dehors des heures de travail, ce qui amplifie la visibilité dont l’équipe de vente manquait auparavant. Avec des fonctionnalités supplémentaires telles que les capacités SMS, le bot de messagerie a rapidement répondu aux demandes des clients en temps réel.
En conséquence, le nombre de conversations supprimées a diminué, l’engagement client a augmenté de 40 % et l’efficacité globale a augmenté de 33 %. La mise en œuvre de watsonx Assistant stimule des conversations génératrices de revenus, contribuant ainsi à son succès à long terme.
Deltic Group, le plus grand opérateur britannique de bars et clubs nocturnes, s’appuyait sur les réseaux sociaux pour communiquer avec sa clientèle. En recevant 350 000 messages sur Facebook Messenger par an, 10 % seulement reçoivent une réponse adéquate. Comme la plupart des notifications arrivent plus tard dans la nuit, l’équipe de support client est trop occupée pour répondre lorsque les gens décident où aller. Une autre opportunité intéressante consiste à convertir les demandes de renseignements en réservations pour des fêtes privées ou des stands, où les invités sont plus enclins à participer s’ils ont déjà payé et ont tendance à dépenser plus. Ce suivi instantané fait la différence entre attirer des clients ou les perdre au profit d’un autre concurrent.
Le groupe Deltic a reconnu que chaque message représente un client potentiel, il a donc complété ses agents humains par une technologie de chatbot afin de rationaliser le parcours client. À partir de la page Facebook du club, l’assistant virtuel, qui fonctionne sur watsonx Assistant, personnalise les réponses en fonction de la localisation du client et du lieu choisi. Après avoir répondu aux questions des clients, le chatbot leur propose des suggestions concernant les réservations, les soirées et les stands, et les redirige vers un agent humain ou un site de réservation en ligne s’ils décident d’acheter. Cette stratégie marketing basée sur les chatbots maximise le taux de réponse sur les applications de messagerie et les taux de conversion globaux.
Chaque interaction unique entre un client et une entreprise est essentielle à l’expérience client. L’introduction de l’IA conversationnelle comme point de contact initial avec les clients permet de répondre rapidement aux questions et aux agents humains de donner la priorité aux conversations significatives. Sans avoir à écrire une seule ligne de code, les équipes marketing utilisent watsonx Assistant pour optimiser leur stratégie de marketing numérique et améliorer la satisfaction de leurs clients de bout en bout.
