Suite à la pandémie de COVID-19, le client d’IBM, Camping World, un détaillant mondial de véhicules de loisirs, a connu une forte augmentation du volume de sites web. Les clients qui ont inondé le centre d’appel de Camping World ont souvent été confrontés à de longs délais d’attente ou ont été abandonnés accidentellement. De plus, les visiteurs du site Web n’arrivaient pas à joindre les agents humains en dehors des heures d’ouverture des centres d’appels, laissant les questions des clients sans réponse et perdant de nouveaux prospects potentiels. Avec son infrastructure actuelle, l’équipe de vente de Camping World n’avait aucune visibilité sur le nombre de prospects qualifiés accumulés pendant les heures creuses.

Alimenté par watsonx Assistant, Camping World a utilisé Arvee, un chatbot de messagerie disponible 24 heures sur 24 pour aider les équipes de vente et de service client. Le fait d’avoir sa propre plateforme de chatbot a permis aux agents physiques de répondre à des conversations plus complexes, d’améliorer les temps de réponse et l’efficacité des agents physiques. Avec moins de contacts humains, les agents physiques ont été en mesure de fournir des interactions avec les clients de meilleure qualité. Les fonctionnalités d’Arvee comprennent la collecte de statistiques d’engagement client et le suivi des prospects en dehors des heures de travail, ce qui amplifie la visibilité dont l’équipe de vente manquait auparavant. Avec des fonctionnalités supplémentaires telles que les capacités SMS, le bot de messagerie a rapidement répondu aux demandes des clients en temps réel.

En conséquence, le nombre de conversations supprimées a diminué, l’engagement client a augmenté de 40 % et l’efficacité globale a augmenté de 33 %. La mise en œuvre de watsonx Assistant stimule des conversations génératrices de revenus, contribuant ainsi à son succès à long terme.