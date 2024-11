Qu’est-ce qu’une carte de parcours client ? 

Les cartes de parcours client, qu’elles se concentrent sur un seul ensemble d’interactions ou qu’elles proposent une visualisation de la relation entre la marque et le consommateur dans sa globalité, peuvent fournir des informations exploitables sur l’entonnoir de vente et les pratiques de support client des organisations. Dans le paysage commercial omnicanal d’aujourd’hui, ces outils peuvent être critiques : une bonne expérience client peut générer en moyenne jusqu’à trois fois plus de retours pour les actionnaires.2 Parmi les principaux avantages d’une carte méthodique axée sur le client, citons :

Améliorer l’expérience client

Améliorer le taux de rétention client

Un meilleur alignement entre les équipes

Des processus d’itération et de développement de produits améliorés

Un marketing plus efficace

La compréhension de la psychologie du client

L’identification des points de contact importants

Un avantage concurrentiel renforcé

Améliorer l’expérience client : Les cartes de parcours client permettent aux marques de découvrir où l’expérience client peut être optimisée. Il s’agit de réduire les frictions, d’améliorer la satisfaction des consommateurs et d’accroître la fidélité à la marque.

Augmenter le taux de rétention client : En identifiant les difficultés rencontrées dans la phase post-achat ou la phase d’assistance du parcours client, les entreprises peuvent identifier les problèmes qui pourraient autrement conduire à l’attrition client, augmentant ainsi leur rétention.

Un meilleur alignement entre les équipes : Les visualisations du parcours client peuvent unifier les différents services, en fournissant une compréhension collective claire et précise de l’expérience client.

Processus d’itération et de développement de produits améliorés : Les informations tirées des parcours client peuvent permettre de prendre des décisions éclairées sur les nouvelles fonctionnalités et améliorations de produits à apporter pour les adapter aux besoins des clients.

Un marketing plus efficace : En comprenant mieux le parcours client, les entreprises peuvent créer des campagnes ciblées qui vont à la rencontre des clients, là où ils se trouvent, augmentant ainsi les taux d’engagement et de conversion obtenus grâce aux efforts marketing.

Compréhension de la psychologie du client : Les cartes de parcours client offrent des informations plus approfondies sur ce que les clients pensent, comment ils se sentent et comment ils se comportent tout au long de leur parcours avec une marque. En cartographiant les réponses émotionnelles à différents stades, les organisations peuvent mieux comprendre les motivations des consommateurs, leurs difficultés et leurs processus de prise de décision. Sur la base de ces informations, les entreprises peuvent créer des expériences plus empathiques et ciblées qui trouvent un écho auprès des clients.

Identification des points de contact importants : Les cartes de parcours client permettent aux entreprises d’identifier les points de contact qui ont le plus d’impact sur la prise de décision et la satisfaction client. Elles les aident à hiérarchiser les ressources, à éliminer les étapes inutiles et à optimiser les points de contact à fort impact pour améliorer l’expérience globale des clients.

Avantage concurrentiel renforcé : Les cartes de parcours client bien ficelées peuvent donner aux entreprises un avantage stratégique en leur permettant d’améliorer l’expérience client. Une organisation peut utiliser une carte de parcours client pour identifier les points faibles de ses concurrents, créer des expériences de parcours client moins génériques ou concevoir des communications ciblées, adaptées à leur clientèle idéale.