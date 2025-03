Qu’est-ce que l’intendance des données ?

Aujourd’hui, les entreprises collectent et analysent plus de données que jamais en vue d’en tirer des informations précieuses. Cependant, la collecte et l’analyse des données ne suffisent pas pour garantir les résultats. L’intendance des données permet une utilisation efficace des données au sein d’une culture axée sur ces dernières.

Ces dernières années, avec l’adoption croissante de l’IA, l’intendance des données a pris une importance supplémentaire. En effet, les systèmes d’IA consomment et produisent énormément de données. L’intendance des données permet donc d’en assurer la qualité et l’intégrité afin que les processus alimentés par l’IA soient efficaces, conformes aux réglementations gouvernementales et en phase avec la gouvernance et les normes éthiques de l’IA.

De bons programmes d’intendance des données permettent de curer correctement les données en améliorant leur qualité, accessibilité, sécurité et facilité d’utilisation. Les intendants des données veillent à ce que les employés puissent accéder à des données utiles et précises afin de favoriser la prise de décisions et les gains de productivité induits par l’IA. Parmi les autres avantages de l’intendance des données, on peut citer une interprétation plus cohérente des données et une meilleure préparation aux audits.

Pour ce faire, les intendants des données collaborent généralement avec de nombreuses parties prenantes comme les propriétaires de données, les analystes de données, les experts en science des données et les utilisateurs professionnels.

Les employés qui ne sont pas officiellement reconnus comme des « intendants des données » peuvent néanmoins en assumer certaines responsabilités et consacrer beaucoup de temps à répondre aux besoins de leur organisation en matière de données, par exemple en les inventoriant et en évaluant leur qualité. Cependant, certains experts en gestion des données affirment que la formalisation des rôles d’intendance des données est importante car elle témoigne du sérieux de l’entreprise quant à la gestion de la qualité des données1.