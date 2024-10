Qu’est-ce qu’une couche sémantique ?

Les métadonnées sont l’épine dorsale de la couche sémantique. Elles fournissent des informations sur d’autres données et des références structurées pour faciliter le tri et l’identification des attributs des données qu’elles décrivent. Le référentiel de métadonnées stocke les définitions qui associent les éléments de données techniques à des termes aisément compréhensibles. Ce référentiel comprend des informations sur les sources de données, les structures de données, les relations entre les produits de données et les définitions métier pour les indicateurs et les dimensions.

La logique métier et les calculs sont au cœur de la couche sémantique, c’est-à-dire que des mesures prédéfinies et des indicateurs clés de performance (KPI) sont intégrés directement au modèle sémantique. Le modèle logique des données, qui constitue la couche sémantique, se trouve au-dessus des données physiques et définit les relations entre les entités de données, les attributs et les autres objets. Ce modèle permet de combiner de façon logique des données provenant de différentes sources en fonction de cas d’utilisation métier spécifiques.

Les processus de transformation et d’enrichissement des données au sein de la couche sémantique, souvent à l’aide d’outils comme le modèle Data Build Tool (DBT) et les cubes OLAP, nettoient, normalisent et augmentent les données brutes afin de les relier aux concepts métier et les rendre utiles pour l’analyse. Ces processus incluent souvent l’intégration de données provenant de sources multiples et l’application de business rules pour créer des ensembles de données enrichis. Les données transformées sont présentées par l’intermédiaire de la couche sémantique de manière à correspondre à la terminologie et aux besoins métier.

La sécurité est un élément essentiel dans toutes les unités commerciales. Au niveau sémantique, les contrôles d’accès protègent les données afin que seuls les utilisateurs autorisés puissent y accéder et les utiliser. Les méthodes les plus couramment employées incluent la mise en œuvre de contrôles des accès basés sur les rôles, le masquage des données et le chiffrement pour préserver la confidentialité des données et la conformité avec les exigences réglementaires. La gestion des accès au niveau de la couche sémantique aide les organisations à appliquer des stratégies de sécurité cohérentes pour toutes les interactions de données.

La couche sémantique comprend des fonctionnalités d’optimisation des requêtes et de gestion des performances afin d’offrir un accès rapide aux données. C’est ici que les équipes de données, les architectes, les ingénieurs et les développeurs de business intelligence prédéfinissent les requêtes et les agrégations courantes. Ils mettent en cache les données fréquemment consultées et optimisent l’exécution des requêtes des utilisateurs. Ces améliorations de performance garantissent que les utilisateurs reçoivent des réponses rapides aux demandes de données, facilitant ainsi une expérience analytique fluide et productive.

Ces composants créent une interface de données simplifiée pour les utilisateurs. L’interface peut inclure des outils de visualisation de données, de reporting et d’interrogation ad hoc, tous conçus pour présenter les données de manière intuitive et accessible. En offrant une expérience transparente et cohérente, la couche sémantique permet aux utilisateurs d’explorer et d’analyser les données de manière indépendante, ce qui favorise l’analyse en libre-service et réduit la dépendance à l’égard du support informatique.