Qu’est-ce que le DataOps ?

Les tâches manuelles de gestion des données sont chronophages, et les besoins des entreprises ne cessent de changer. Une approche rationalisée de l’ensemble du processus de gestion des données, de la collecte à la livraison, garantit que l’entreprise est suffisamment agile pour gérer les projets multi-étapes complexes. Elle permet également aux équipes de faire face à la croissance exponentielle des données lors du développement de produits axés sur ces dernières.

L’un des principaux objectifs du DataOps consiste à éliminer les silos entre producteurs (utilisateurs en amont) et consommateurs de données (utilisateurs en aval), afin de sécuriser l’accès aux sources de données fiables. Les silos de données entravent l’accès et l’analyse. En unifiant les données des différents services, le DataOps favorise donc la collaboration des équipes, qui peuvent accéder aux données pertinentes et les analyser selon leurs besoins spécifiques. En favorisant la communication et la collaboration des équipes data et commerciales, le DataOps améliore la rapidité, la fiabilité, l’assurance qualité et la gouvernance. Qui plus est, la collaboration interdisciplinaire qui s’ensuit permet une vision plus globale des données, donc une analyse plus approfondie.

Dans un cadre DataOps, les équipes de données réunissant data scientists, ingénieurs, analystes, spécialistes chargés des opérations informatiques et de la gestion des données, développeurs logiciels et autres parties prenantes, collaborent pour définir et atteindre les objectifs de l’entreprise. Le DataOps permet ainsi d’éviter les problèmes de gestion et de livraison rencontrés au fur et à mesure que le volume et les types de données augmentent, et que de nouveaux cas d’utilisation émergent auprès des utilisateurs professionnels et des data scientists. Le DataOps englobe des pratiques telles que l’orchestration des pipelines de données, le contrôle qualité des données, la gouvernance, la sécurité et les plateformes d’accès aux données en libre-service.

Les outils d’orchestration des pipelines gèrent le flux de données et automatisent des tâches telles que la planification de l’extraction, la transformation des données et les processus de chargement. Ils automatisent également les workflows complexes et veillent au bon fonctionnement des pipelines de données, pour permettre aux équipes de gagner du temps et d’économiser des ressources.

Contrôler la qualité des données en temps réel permet de garantir que les données utilisées à des fins d’analyse sont fiables et dignes de confiance.

Les processus de gouvernance garantissent que les données sont protégées et conformes aux diverses réglementations et politiques organisationnelles. Ils définissent également qui est responsable des différents actifs de données, qui est autorisé à accéder aux données ou à les modifier, et suivent les origines et les transformations subies au fur et à mesure que les données circulent dans les pipelines pour renforcer la transparence.

De concert avec la gouvernance, les processus de sécurité empêchent l’accès non autorisé aux données, leur modification et leur perte. Ces processus de sécurité consistent à chiffrer les données, à corriger les faiblesses du stockage ou des pipelines de données et à récupérer les données en cas de violation de la sécurité.

En permettant l’accès aux données en libre-service, les processus DataOps facilitent l’accès et l’exploration pour les parties prenantes en aval, comme les analystes de données et les utilisateurs professionnels. L’accès en libre-service permet la récupération des données sans l’aide des équipes informatiques, tandis que l’automatisation des contrôles qualité améliore la précision des analyses et des informations.