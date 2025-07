Qu’est-ce que la curation des données ?

La croissance exponentielle de la quantité de données fait que les organisations disposent aujourd’hui de plus de données utiles que jamais, certaines accumulant des jeux de données contenant des téraoctets, voire des pétaoctets d’informations provenant de diverses sources. Selon les estimations, 149 zettaoctets de données ont été générés dans le monde en 2024, et ce chiffre devrait plus que doubler à l’horizon 2028.

Effectuer les opérations d’assurance qualité et de découverte des données sur des jeux aussi volumineux et complexes, appelés « big data », n’est pas une mince affaire. Il s’agit pourtant d’une tâche essentielle, car les données d’entreprise constituent de plus en plus une source d’informations précieuses. Annoter et organiser les données à des fins décisionnelles permet aux entreprises de tous les secteurs d’activité de se démarquer de la concurrence et d’améliorer leurs performances.