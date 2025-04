Qu’est-ce qu’une IA digne de confiance ?

Les lignes directrices de l’Union européenne, qui ont été publiées en avril 2019 par le groupe d’experts de haut niveau de la Commission européenne, se concentrent sur l’éthique de l’IA et mettent l’accent sur une approche « centrée sur l’humain » du développement de l’IA dans l’UE. Les directives incluaient 7 principes éthiques, parmi lesquels « l'autonomie humaine et la supervision » et « le bien-être sociétal et environnemental ». L’année suivante, le groupe publie la Liste d’évaluation pour l’IA digne de confiance (lien externe à ibm.com), qui aide les organisations à évaluer leurs systèmes d’IA.

Bien que les directives en elles-mêmes ne soient pas contraignantes, elles ont été reprises plus tard dans le texte historique du Règlement européen sur l’IA qui régit le développement ou l’utilisation de l’intelligence artificielle au sein de l’Union européenne. Le texte du règlement stipule que les principes éthiques de l’UE en matière d’IA « doivent être transposés, lorsque cela est possible, dans la conception et l’utilisation des modèles d’IA ».8