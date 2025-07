Qu’est-ce que la gestion des métadonnées ?

L’apprentissage des modèles d’IA repose sur des données de haute qualité et bien étiquetées. Le fait de classer clairement les jeux de données à l’aide de métadonnées descriptives, structurelles et administratives permet d’entraîner les modèles d’IA à partir d’informations précises et pertinentes.

Les outils de gestion des métadonnées alimentés par l’IA peuvent automatiquement étiqueter, classer et ajouter un contexte métier aux données. Ces processus d’enrichissement réduisent les efforts manuels, améliorent la qualité des données et renforcent leur gouvernance.

De plus, les algorithmes de machine learning peuvent analyser les modèles au sein des métadonnées afin de générer automatiquement des mappages de schémas, détecter les anomalies et suggérer une normalisation des métadonnées. Cette méthode contribue à rendre les catalogues de métadonnées plus dynamiques et adaptatifs.