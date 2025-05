Qu’est-ce qu’un système d’information géographique (SIG) ?

L’analyse géospatiale permet d’identifier des modèles et de faire des prévisions à l’aide de données géospatiales.Les organisations peuvent recourir à l’analyse géospatiale en utilisant du matériel et des logiciels SIG pour produire des visualisations qui montrent les relations spatiales, c’est-à-dire la manière dont les différents éléments géospatiaux sont liés les uns aux autres.Ces visualisations peuvent prendre la forme de cartes, de graphiques, de statistiques et de cartogrammes.

Sans la technologie et l’analyse SIG, les grands ensembles de données géospatiales et les informations qu’ils contiennent sont facilement négligés en raison de leur complexité.Les visualisations SIG mentionnées au préalable affichent ces données dans des formats digestes avec des modèles reconnaissables.

Le contexte d’analyse géospatiale facile à comprendre apporte de nouvelles perspectives à l’entreprise et permet une prise de décision plus éclairée. Par exemple, une entreprise de services publics peut utiliser l’analyse géospatiale pour analyser les performances de centaines de milliers de kilomètres de lignes à haute tension afin de prévoir les interruptions de service dues à des conditions météorologiques extrêmes, de déterminer les zones les plus à risque et d’optimiser les calendriers de maintenance.

L’analyse géospatiale transmet efficacement la forme et l’énergie d’une situation changeante. Et à mesure qu’une organisation recueille davantage de données spatiales autour d’un scénario, il devient encore plus facile de repérer les nuances et de prendre de meilleures décisions à leur sujet.